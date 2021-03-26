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47 країн ООН заявили, що Росія - агресор, а не посередник конфлікту на Донбасі

П'ятниця, 26 березня 2021, 22:36

Низка країн ООН з нагоди сьомої річниці схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України" визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

Джерело: МЗС України з посиланням на резолюцію

Дослівно: "Сім років тому, 27 березня 2014 року, Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів держав-членів ООН схвалила резолюцію 68/262 "Територіальна цілісність України". Цією резолюцією міжнародна спільнота підтвердила, чітко та на повний голос, свою повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Попри чіткі вимоги Генеральної Асамблеї, Російська Федерація не зупинила свою тимчасову окупацію Криму. Навпаки, вона продовжує зухвалі порушення та зловживання в галузі прав людини, а також нарощування військового потенціалу на півострові.

Дії Росії викликали занепокоєння у всьому світі, вони суперечать міжнародному праву, включно зі Статутом ООН, а також йдуть врозріз з Гельсінським заключним актом, міжнародним гуманітарним правом і правом у галузі прав людини. Намагання Росії узаконити спробу анексії Криму не є і не будуть визнані.

Ми також рішуче засуджуємо продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні, особливо дії Росії в окремих районах Донецької та Луганської областей, що свідчать про нехтування нею її зобов'язаннями, взятими згідно з Мінськими домовленостями. Ми підтверджуємо свою підтримку зусиль Нормандського формату та тверду відданість мирному вирішенню конфлікту на сході України, відповідно до Мінських домовленостей та з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.

У черговий раз ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити окупацію нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і повністю виконати відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Криму. Ми вітаємо в принциповому плані ініціативу України щодо створення Міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль світової спільноти щодо Криму".

Деталі: Заяву підтримали представники Австралії, Австрії, Албанії, Бельгії, Греції, Грузії, Данії, Естонської Республіки, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Князівства Ліхтенштейн, Князівства Монако, Королівства Нідерландів, Коста Рики, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Люксембургу, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Республіки Болгарія, Республіки Кіпр, Республіки Мальта, Республіки Маршаллові острови, Республіки Молдова, Республіки Північна Македонія, Республіки Польща, Республіки Словенія, Республіки  Хорватія, Румунії, Словацької Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, США, Туреччини, України, Федеративних Штатів Мікронезії, Фінляндії, Франції, ФРН, Чеської Республіки, Чорногорії, Швеції та Японії

Передісторія:

  • 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи.
  • Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. 
  • Про підтримку"Кримської платформи заявили США, Велика Британія, Туреччина, Литва та Канада.

Українська правда
Теми: ООНКримокупація


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