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47 стран ООН заявили, что Россия - агрессор, а не посредник конфликта на Донбассе

Пятница, 26 марта 2021, 22:29

Ряд стран ООН по случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Украины" признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

Источник: МИД Украины со ссылкой на резолюцию

Дословно: "Семь лет назад, 27 марта 2014 года, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов государств-членов ООН приняла резолюцию 68/262 "Территориальная целостность Украины". Этой резолюцией международное сообщество подтвердила четко и во весь голос свою полную преданность суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма. Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове.

Действия России вызвали беспокойство во всем мире, они противоречат международному праву, включая Устав ООН, а также идут вразрез с Хельсинкским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в области прав человека. Попытки России узаконить попытку аннексии Крыма не есть и не будут признаны.

Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, свидетельствуют о пренебрежении им ее обязательствами, взятыми согласно минским договоренностям. Мы подтверждаем свою поддержку усилиями Нормандского формата и твердую приверженность мирному решению конфликта на востоке Украины, в соответствии с Минскими договоренностями и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

В очередной раз мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму. Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму.

Предыстория:

  • 26 февраля президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.
  • Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.
  • О поддержке "Крымской платформы" заявили США, Великобритания, Турция, Литва и Канада.

Украинская правда
Темы: ООНКрымоккупация


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