МОЗ зробило "червоними" вже 13 регіонів

МОЗ віднесло до "червоного" рівня епіднебезпеки Рівненську та Чернігівську області, тепер "червоних" регіонів уже 13.

Джерело: дані МОЗ станом на 27 березня

Деталі: Наразі "червоними" міністерство вважає Київ, а також Київську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області.

"Помаранчевий" рівень у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Тернопільській, Харківській і Хмельницькій областях.

"Жовтою" лишається лише Херсонська область. "Зелених" зон у країні немає вже давно.

Довідка: Перелік заборон і обмежень, які передбачає для населення "червона" зона, починає діяти не після віднесення МОЗ до такої зони того чи іншого регіону, а після відповідного рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Коли ж комісія ухвалює своє рішення, у "червоному" регіоні забороняється наступне:

Що передувало: 22 березня Кабінет міністрів погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних" зон. Тепер регіональні комісії з ТЕБ та НС у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо заборони чи обмеження роботи автомобільного та залізничного транспорту у регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки Covid-19.