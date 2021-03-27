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МОЗ зробило "червоними" вже 13 регіонів

Субота, 27 березня 2021, 11:14
МОЗ зробило червоними вже 13 регіонів
фото Ельдара Сарахмана, УП

МОЗ віднесло до "червоного" рівня епіднебезпеки Рівненську та Чернігівську області, тепер "червоних" регіонів уже 13.

Джерело: дані МОЗ станом на 27 березня

 

Деталі: Наразі "червоними" міністерство вважає Київ, а також Київську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області.

"Помаранчевий" рівень у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Тернопільській, Харківській і Хмельницькій областях.

"Жовтою" лишається лише Херсонська область. "Зелених" зон у країні немає вже давно.

Оновлено о 15:12: Пізніше Міністерство охорони здоров'я вдруге за день оновило показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 – тепер до "червоних" віднесено 10 регіонів, а не 13, як було зранку.

Довідка: Перелік заборон і обмежень, які передбачає для населення "червона" зона, починає діяти не після віднесення МОЗ до такої зони того чи іншого регіону, а після відповідного рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Коли ж комісія ухвалює своє рішення, у "червоному" регіоні забороняється наступне:

 

Що передувало: 22 березня Кабінет міністрів погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних" зон. Тепер регіональні комісії з ТЕБ та НС у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо заборони чи обмеження роботи автомобільного та залізничного транспорту у регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки Covid-19.

Українська правда

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Теми: коронавірусМОЗ
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