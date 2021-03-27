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МОЗ передумало: "червоних" регіонів лише 10

Субота, 27 березня 2021, 14:02
МОЗ передумало: червоних регіонів лише 10
фото КМДА

Міністерство охорони здоров'я вдруге за день оновило показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 – тепер до "червоних" віднесено 10 регіонів, а не 13, як було зранку.

Джерело: оновлені дані МОЗ

 

Деталі: У новому переліку зі списку "червоних" зникли Рівненська, Черкаська та Чернігівська області, їх тепер віднесено до "помаранчевих".

Що передувало: У суботу зранку МОЗ віднесло до "червоного" рівня епіднебезпеки Рівненську та Чернігівську області, всього "червоних" регіонів стало 13.

Після цього Державна комісія з питань ТЕБ і НС вирішила встановити на території Чернігівської області "червоний" рівень епідемічної небезпеки з понеділка, 29 березня.

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірус
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