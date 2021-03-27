МОЗ передумало: "червоних" регіонів лише 10
Субота, 27 березня 2021, 14:02
Міністерство охорони здоров'я вдруге за день оновило показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 – тепер до "червоних" віднесено 10 регіонів, а не 13, як було зранку.
Джерело: оновлені дані МОЗ
Деталі: У новому переліку зі списку "червоних" зникли Рівненська, Черкаська та Чернігівська області, їх тепер віднесено до "помаранчевих".
Що передувало: У суботу зранку МОЗ віднесло до "червоного" рівня епіднебезпеки Рівненську та Чернігівську області, всього "червоних" регіонів стало 13.
Після цього Державна комісія з питань ТЕБ і НС вирішила встановити на території Чернігівської області "червоний" рівень епідемічної небезпеки з понеділка, 29 березня.
Українська правда