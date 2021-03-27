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Минздрав сделал "красными" уже 13 регионов

Суббота, 27 марта 2021, 12:14
фото Эльдара Сарахмана, УП

Минздрав отнес к "красному" уровню эпидопасности Ровенскую и Черниговскую области, теперь "красных" регионов уже 13.

Источник: данные Минздрава по состоянию на 27 марта

 

Детали: Сейчас "красными" министерство считает Киев, а также Киевскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую, Черкасскую, Черновицкую и Черниговскую области.

"Оранжевый" уровень в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.

"Желтой" остается только Херсонская область. "Зеленых" зон в стране нет уже давно.

Справка: Перечень запретов и ограничений, которые предусматривает для населения "красная" зона, начинает действовать не после отнесения Минздравом к такой зоне того или иного региона, а после соответствующего решения Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Когда комиссия принимает свое решение, в "красном" регионе запрещается следующее:

 

Что предшествовало: 22 марта Кабинет министров согласовал изменения в порядок применения транспортных ограничений для "красных" зон. Теперь региональные комиссии по ТЭБ и ЧС в каждой области будут самостоятельно принимать решения о запрете или ограничении работы автомобильного и железнодорожного транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав


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