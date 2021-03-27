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Чернігівщина з понеділка стає офіційно "червоною"

Субота, 27 березня 2021, 13:23

Державна комісія з питань ТЕБ і НС вирішила встановити на території Чернігівської області "червоний" рівень епідемічної небезпеки з понеділка, 29 березня.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у суботу.

Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 29 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області та застосувати на території Чернігівської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епіднебезпеки.

Що передувало: У суботу МОЗ віднесло до "червоного" рівня епіднебезпеки Рівненську та Чернігівську області, тепер "червоних" регіонів уже 13.

Перелік заборон і обмежень, які передбачає для населення "червона" зона, починає діяти не після віднесення МОЗ до такої зони того чи іншого регіону, а після відповідного рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Коли ж комісія ухвалює своє рішення, у "червоному" регіоні забороняється наступне:

 

22 березня Кабінет міністрів погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних" зон. Тепер регіональні комісії з ТЕБ та НС у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо заборони чи обмеження роботи автомобільного та залізничного транспорту у регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки Covid-19.

Українська правда
Теми: Чернігівська областькарантинкоронавірус


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