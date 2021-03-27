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Черниговщина с понедельника становится официально "красной"

Суббота, 27 марта 2021, 13:23

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила установить на территории Черниговской области "красный" уровень эпидемической опасности с понедельника, 29 марта.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Детали: Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу.

Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 29 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области и применить на территории Черниговской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидопасности.

Что предшествовало: Минздрав в субботу отнес к "красному" уровню эпидопасности Ровенскую и Черниговскую области, теперь "красных" регионов уже 13.

Перечень запретов и ограничений, которые предусматривает для населения "красная" зона, начинает действовать не после отнесения Минздравом к такой зоне того или иного региона, а после соответствующего решения Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Когда комиссия принимает свое решение, в "красном" регионе запрещается следующее:

 

22 марта Кабинет министров согласовал изменения в порядок применения транспортных ограничений для "красных" зон. Теперь региональные комиссии по ТЭБ и ЧС в каждой области будут самостоятельно принимать решения о запрете или ограничении работы автомобильного и железнодорожного транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности COVID-19.

Украинская правда
Темы: Черниговская областькарантинкоронавирус


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