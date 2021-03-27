В ніч на неділю Україна переходить на літній час

28 березня в Україні стрілки годинника переводять на одну годину вперед.

Джерело: Українська правда

Деталі: З неділі в країні діятиме вже літній час. Переведення годинника відбувається о третій ночі.

Довідка: Щорічно в останню неділю березня о 3:00 стрілки годинника переводять на годину вперед, а в останню неділю жовтня також о 3:00 - на годину назад.

Дію зимового та літнього часу було запроваджено постановою Кабміну від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

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Що було раніше: 19 березня Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Якби законопроєкт підтримали, в Україні назавжди встановився б другий годинний пояс UTC (UA)+2. Так званий "зимовий час".