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В ніч на неділю Україна переходить на літній час

Субота, 27 березня 2021, 21:38
В ніч на неділю Україна переходить на літній час

28 березня в Україні стрілки годинника переводять на одну годину вперед.

Джерело: Українська правда

Деталі: З неділі в країні діятиме вже літній час. Переведення годинника відбувається о третій ночі.

Довідка: Щорічно в останню неділю березня о 3:00 стрілки годинника переводять на годину вперед, а в останню неділю жовтня також о 3:00 - на годину назад.

Дію зимового та літнього часу було запроваджено постановою Кабміну від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Читайте також: Літній час: "європейський" чи "московський"? Нащо Україна знову перевела годинники

Що було раніше: 19 березня Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Якби законопроєкт підтримали, в Україні назавжди встановився б другий годинний пояс UTC (UA)+2. Так званий "зимовий час".

Українська правда

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Теми: часУкраїна
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