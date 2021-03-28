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Резников: Россиян, которые незаконно переехали в Крым — выдворят

Воскресенье, 28 марта 2021, 00:50
Резников: Россиян, которые незаконно переехали в Крым — выдворят

Граждане России, незаконно переехавшие на территорию оккупированного Россией Крыма, будут депортированы.

Источник: министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников на телеканале "Дом"

Прямая речь: "Они не граждане Украины, они приехали или добровольно, или насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба...

Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны".

Детали: Резников отметил, что подход должен быть индивидуальный, и если граждане России прибыли на оккупированную территорию законным путем, то "наверное, к ним не будет вопросов".

Напомним: В конце октября в МИД сообщали, что оккупанты вытесняют украинское население из Крыма, переселяя туда российских граждан. По российской статистике, около 100 тысяч россиян заехали в Крым, неофициальная цифра в пять раз выше. В МИД считают, что на полуостров прибыло по крайней мере 500 тысяч россиян.

Темы: КрымРосcия
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