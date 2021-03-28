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У двох областях в неділю проходять довибори у Раду

Неділя, 28 березня 2021, 08:10
У двох областях в неділю проходять довибори у Раду

У неділю, 28 березня, у двох округах – на Донеччині та Франківщині – відбуваються вибори до Верховної Ради.

Джерело: повідомлення Центральної виборчої комісії

Деталі: В окрузі №50 у Донецькій області голосування проходить серед 18 кандидатів на 112 виборчих дільницях (106 - звичайних, 6 - спеціальних), включаючи частину Краматорського району і частину Покровського району,

В окрузі № 87 в Івано-Франківській області голосування відбувається на 117 виборчих дільницях (115 - звичайних, 2 - спеціальних), включаючи Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району і частину Коломийського району. Тут голосування відбудеться серед 14 кандидатів.

Голосування триватиме о 8:00 до 20:00.

Участь у проміжних виборах до Верховної Ради беруть 32 кандидати.

Нагадаємо:

  • Кандидатка від партії "Європейська солідарність" у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій 16 березня зняла свою кандидатуру на користь іншого кандидата.
  • Кандидат від ОПЗЖ на проміжних виборах у Верховну Раду на 50-му окрузі Артем Марчевський зняв свою кандидатуру і подав до ЦВК відповідну заяву 15 березня.

Українська правда

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Теми: вибориІвано-Франківська областьДонецька область
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