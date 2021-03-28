У двох областях в неділю проходять довибори у Раду
У неділю, 28 березня, у двох округах – на Донеччині та Франківщині – відбуваються вибори до Верховної Ради.
Джерело: повідомлення Центральної виборчої комісії
Деталі: В окрузі №50 у Донецькій області голосування проходить серед 18 кандидатів на 112 виборчих дільницях (106 - звичайних, 6 - спеціальних), включаючи частину Краматорського району і частину Покровського району,
В окрузі № 87 в Івано-Франківській області голосування відбувається на 117 виборчих дільницях (115 - звичайних, 2 - спеціальних), включаючи Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району і частину Коломийського району. Тут голосування відбудеться серед 14 кандидатів.
Голосування триватиме о 8:00 до 20:00.
Участь у проміжних виборах до Верховної Ради беруть 32 кандидати.
Нагадаємо:
- Кандидатка від партії "Європейська солідарність" у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій 16 березня зняла свою кандидатуру на користь іншого кандидата.
- Кандидат від ОПЗЖ на проміжних виборах у Верховну Раду на 50-му окрузі Артем Марчевський зняв свою кандидатуру і подав до ЦВК відповідну заяву 15 березня.