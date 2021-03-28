В двух областях в воскресенье проходят довыборы в Раду
Воскресенье, 28 марта 2021, 08:10
В воскресенье, 28 марта, в двух округах – на Донетчине и Франковщине – проходят выборы в Верховную Раду.
Источник: сообщение Центральной избирательной комиссии
Детали: В округе №50 в Донецкой области голосование проходит среди 18 кандидатов на 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных), включая часть Краматорского района и часть Покровского района.
В округе № 87 в Ивано-Франковской области голосование проходит на 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных), включая Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района. Здесь голосование состоится среди 14 кандидатов.
Участие в промежуточных выборах в Верховную Раду принимают 32 кандидата.
Голосование продлится в 8:00 до 20:00.
Напомним:
- Кандидат от партии "Европейская солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробий 16 марта сняла свою кандидатуру в пользу другого кандидата.
- Кандидат от ОПЗЖ на промежуточных выборах в Верховную Раду на 50-м округе Артем Марчевский снял свою кандидатуру и подал в ЦИК соответствующее заявление 15 марта.
Украинская правда