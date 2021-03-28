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В двух областях в воскресенье проходят довыборы в Раду

Воскресенье, 28 марта 2021, 08:10

В воскресенье, 28 марта, в двух округах – на Донетчине и Франковщине – проходят выборы в Верховную Раду.

Источник: сообщение Центральной избирательной комиссии

Детали: В округе №50 в Донецкой области голосование проходит среди 18 кандидатов на 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных), включая часть Краматорского района и часть Покровского района.

В округе № 87 в Ивано-Франковской области голосование проходит на 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных), включая Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района. Здесь голосование состоится среди 14 кандидатов.

Участие в промежуточных выборах в Верховную Раду принимают 32 кандидата.

Голосование продлится в 8:00 до 20:00.

Напомним:

  • Кандидат от партии "Европейская солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробий 16 марта сняла свою кандидатуру в пользу другого кандидата.
  • Кандидат от ОПЗЖ на промежуточных выборах в Верховную Раду на 50-м округе Артем Марчевский снял свою кандидатуру и подал в ЦИК соответствующее заявление 15 марта.

Украинская правда
Темы: виборыИвано-Франковская областьДонецкая область


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