Маруся Звіробій знялася з виборів на користь кандидата від ВО "Свобода"

Кандидатка від партії "Європейська солідарність" у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій-Біленька заявила, що знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.

Джерело: пресцентр "ЄС"

Пряма мова: "Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинський можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради. я прийняла рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад все – це інструкція до виконання, а не просто гасло".

Деталі: Звіробій-Біленька каже, що "Європейська солідарність" провела відповідні перемовини з ВО "Свобода", і політичні сили дійшли порозуміння.

ВО "Свобода" уже привітало заяву "Європейської солідарності" та її кандидатки у 87 виборчому виборчому окрузі.

Додатково: За результатами березневого опитування соціологічної групи "Рейтинг", серед кандидатів у 87 окрузі лідером є наближений до олігарха Коломойського ексдиректор туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко (висувається від партії "За майбутнє"), якого підтримують 30,2% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні. Руслана Кошулинського підтримують 27,6%, Василя Вірастюка від "Слуги народу" – 26,9%.

Рейтинг Марусі Звіробій – 9,1%.

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