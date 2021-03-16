Маруся Звіробій знялася з виборів на користь кандидата від ВО "Свобода"
Кандидатка від партії "Європейська солідарність" у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій-Біленька заявила, що знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.
Джерело: пресцентр "ЄС"
Пряма мова: "Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинський можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради. я прийняла рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад все – це інструкція до виконання, а не просто гасло".
Деталі: Звіробій-Біленька каже, що "Європейська солідарність" провела відповідні перемовини з ВО "Свобода", і політичні сили дійшли порозуміння.
ВО "Свобода" уже привітало заяву "Європейської солідарності" та її кандидатки у 87 виборчому виборчому окрузі.
Додатково: За результатами березневого опитування соціологічної групи "Рейтинг", серед кандидатів у 87 окрузі лідером є наближений до олігарха Коломойського ексдиректор туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко (висувається від партії "За майбутнє"), якого підтримують 30,2% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні. Руслана Кошулинського підтримують 27,6%, Василя Вірастюка від "Слуги народу" – 26,9%.
Рейтинг Марусі Звіробій – 9,1%.
Передісторія:
- Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня2021 року.
- Колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.
- В ОВО № 87 в Івано-Франківській області ЦВК зареєструвала 15 кандидатів: Михайла Ноняка, Олександра Леонідовича Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея, Йосипа Резеша, Руслана Дереворіза, Марію Жолоб, Івана Макара, Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка.