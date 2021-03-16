Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Маруся Звіробій знялася з виборів на користь кандидата від ВО "Свобода"

Вівторок, 16 березня 2021, 12:37

Кандидатка від партії "Європейська солідарність" у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій-Біленька заявила, що знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.

Джерело: пресцентр "ЄС"

Пряма мова: "Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинський можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради. я прийняла рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад все – це інструкція до виконання, а не просто гасло".

Деталі: Звіробій-Біленька каже, що "Європейська солідарність" провела відповідні перемовини з ВО "Свобода", і політичні сили дійшли порозуміння. 

ВО "Свобода" уже привітало заяву "Європейської солідарності" та її кандидатки у 87 виборчому виборчому окрузі.

Додатково: За результатами лютневого опитування соціологічної групи "Рейтинг", серед кандидатів у 87 окрузі лідером є наближений до олігарха Коломойського ексдиректор туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко (висувається від партії "За майбутнє"), якого підтримують 42,8% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні. Руслана Кошулинського підтримують 21,4%, Василя Вірастюка від "Слуги народу" – 15,8%.

Рейтинг Марусі Звіробій – 8,1%.

 

Передісторія:

  • Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня2021 року.
  • Колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.
  • В ОВО № 87 в Івано-Франківській області ЦВК зареєструвала 15 кандидатів: Михайла Ноняка, Олександра Леонідовича Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея, Йосипа Резеша, Руслана Дереворіза, Марію Жолоб, Івана Макара, Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка.

Українська правда
Теми: вибориІвано-Франківська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоРечник ТКГ на прохання писати українською послав на 3 букви

Маруся Звіробій знялася з виборів на користь кандидата від ВО "Свобода"

Якби скоро вибори: найкращі шанси пройти у Верховну Раду мають чотири політсили

Президентський рейтинг: підтримка Зеленського дещо зросла, але й суперник не відстає

Більше країн ЄС призупинили щеплення вакциною AstraZeneca

виправлено У Києві різкий стрибок хворих на COVID

Усі новини...
вибори
Зеленський обійшов би всіх суперників у другому турі виборів президента – опитування
Якби скоро вибори: найкращі шанси пройти у Верховну Раду мають чотири політсили
Президентський рейтинг: підтримка Зеленського дещо зросла, але й суперник не відстає
Останні новини
14:07
Назустріч новому конфлікту з Польщею: "Арену Львів" хочуть назвати на честь Бандери
14:01
В оновленому списку МОЗ у "червоній зоні" - всі європейські сусіди України, крім Румунії
14:00
Санкції проти Медведчука підтримують більше половини українців - опитування
13:45
99-річного принца Філіпа виписали з лікарні
13:41
Фонд соцстрахування попереджає про затримки у фінансуванні лікарняних і декретних
13:35
Киянину дали 4 роки в’язниці: "мінував" поштове відділення
13:32
МКІП хоче визнати Гостиний двір пам’яткою національного значення
13:28
Рада скерувала до КС законопроєкт про призначення директорів ДБР і НАБУ
13:25
відеоВійськові витратили 600 млн на непридатну систему управління армією - ЗМІ
13:25
В Україні у 2020 році за домашнє насильство засудили в 4 рази більше осіб
Усі новини...