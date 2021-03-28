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В Україні виявили ще 12 тисяч заражень Covid, 203 людини померли

Неділя, 28 березня 2021, 08:37

Протягом суботи зафіксовано ще 11 932 випадки коронавірусу, хвороба забрала життя 203 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 052 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

Враховуючи дві сотні летальних випадків у суботу, від Covid в Україні від початку пандемії померли вже 31 954 людини.

За даними МОЗ, одужало 3 343 особи. Здійснено тестувань за добу – 76 335 (зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624).

Нагадаємо: 26 березня в Україні було зафіксовано 17 424 випадки коронавірусу, 290 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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