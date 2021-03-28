Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні виявили ще 12 тисяч заражень Covid, 203 людини померли

Неділя, 28 березня 2021, 08:37
В Україні виявили ще 12 тисяч заражень Covid, 203 людини померли

Протягом суботи зафіксовано ще 11 932 випадки коронавірусу, хвороба забрала життя 203 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 052 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

Враховуючи дві сотні летальних випадків у суботу, від Covid в Україні від початку пандемії померли вже 31 954 людини.

За даними МОЗ, одужало 3 343 особи. Здійснено тестувань за добу – 76 335 (зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624).

 

Нагадаємо: 26 березня в Україні було зафіксовано 17 424 випадки коронавірусу, 290 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
Усі новини...
Реклама: