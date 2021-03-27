В Україні більше 17 тисяч нових випадків COVID

За минулу добу, 26 березня, в Україні зафіксовано 17 424 випадки коронавірусу, 290 хворих померли, госпіталізовано 4 747 осіб і 7 124 людей одужали.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273), Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).

Серед нових хворих – 752 дитини та 420 медпрацівників.

За добу здійснено 123 500 тестувань, зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530.

За добу в Україні проти COVID-19 щеплено 17 939 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;

Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;

Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;

Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;

Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;

Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;

Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;

Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;

Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;

Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;

Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;

Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;

Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;

Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;

Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;

Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;

Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;

Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;

Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;

Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;

Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;

Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;

Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.

Станом на 26 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 356 308 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 192 264 людини, з них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Що передувало: За добу 25 березня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 18 132 особам (це антирекорд за кількістю нових випадків), госпіталізували 4 826 хворих, померли 326 пацієнти, одужали 7 138 осіб.

24 березня також було два антирекорди – за кількістю нових та летальних випадків за добу: діагноз COVID-19 встановили 16 669 особам, госпіталізували 4 838 хворих, померли від ускладнень 362 пацієнти, одужали 6 748 осіб.

Станом на 27 березня, Україна перебуває на 9 місці у світі за кількістю нових виявлених випадків коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Я не розбиралась, просто думала: тільки не в пакеті. Як і за скільки ховають жертв ковіду на другому році пандемії