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За сутки в Украине обнаружили еще 12 тысяч заражений Covid, 203 человека умерли

Воскресенье, 28 марта 2021, 08:37
За сутки в Украине обнаружили еще 12 тысяч заражений Covid, 203 человека умерли

В течение субботы зафиксировано еще 11 932 случая коронавируса, болезнь унесла жизни 203 человек.

Источник: Минздрав

Детали: В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 5052 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

Учитывая две сотни летальных случаев в субботу, от Covid в Украине с начала пандемии умерли уже 31 954 человека.

По данным Минздрава, выздоровели 3343 человека. Осуществлено тестирований за сутки - 76 335 (в том числе методом ПЦР - 37979, методом ИФА - 8732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29624).

 

Напомним: 26 марта в Украине біло зафиксировано 17 424 случая коронавируса, 290 больных умерли.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемия
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