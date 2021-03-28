Водна криза у Криму: окупанти подадуть позов проти громадян України

Окупаційна влада Криму оголосила про те, що подасть позов проти трьох громадян України, яких вважає винними у гострому дефіциті прісної води на захопленому півострові.

Джерело: РИА Новости з посиланням на очільника кримського "парламенту" Володимира Константинова

Деталі: Константинов заявив, що позов про так звану "водну блокаду" Криму до її "організаторів" планується подати в суд у першому півріччі 2021 року. РІА Новости не повідомляють, до якого суду зібралася подавати позов влада Криму, ймовірно, мова про російську судову систему.

Окупанти попередньо оцінили суму своїх збитків через відсутність дніпровської води в 1,47 трильйона рублів і звинувачують в цьому українських громадян.

За словами Константинова, позов буде пред'явлений колишнім депутатам Верховної Ради Андрію Сенченку і Рефату Чубарову, а також чинному нардепу Мустафі Джемілєву.

Представники окупаційної адміністрації Криму вважають, що відповідальність за дефіцит прісної води на півострові нібито лежить і на попередньому, і на нинішньому керівництві України, яке санкціонувало зупинку функціонування Північно-Кримського каналу сім років тому і не запускає його зараз.

Пряма мова Константинова: "На сьогодні ми виходимо з того, що позов буде пред'явлений трьом громадянам України, які неодноразово, в тому числі у ЗМІ, заявляли про свою причетність до організації водної блокади, яка повинна кваліфікуватися не інакше, як спроба геноциду і фізичного знищення людей".

Нагадаємо:

В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.

До окупації півострова Росією Північно-Кримський канал забезпечував близько 85% потреб Криму в прісній воді.

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