Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Водна криза у Криму: окупанти подадуть позов проти громадян України

Неділя, 28 березня 2021, 11:09
Водна криза у Криму: окупанти подадуть позов проти громадян України
Фото: Радіо Свобода

Окупаційна влада Криму оголосила про те, що подасть позов проти трьох громадян України, яких вважає винними у гострому дефіциті прісної води на захопленому півострові.

Джерело: РИА Новости з посиланням на очільника кримського "парламенту" Володимира Константинова

Деталі: Константинов заявив, що позов про так звану "водну блокаду" Криму до її "організаторів" планується подати в суд у першому півріччі 2021 року. РІА Новости не повідомляють, до якого суду зібралася подавати позов влада Криму, ймовірно, мова про російську судову систему.

Окупанти попередньо оцінили суму своїх збитків через відсутність дніпровської води в 1,47 трильйона рублів і звинувачують в цьому українських громадян.

За словами Константинова, позов буде пред'явлений колишнім депутатам Верховної Ради Андрію Сенченку і Рефату Чубарову, а також чинному нардепу Мустафі Джемілєву.

Представники окупаційної адміністрації Криму вважають, що відповідальність за дефіцит прісної води на півострові нібито лежить і на попередньому, і на нинішньому керівництві України, яке санкціонувало зупинку функціонування Північно-Кримського каналу сім років тому і не запускає його зараз.

Пряма мова Константинова: "На сьогодні ми виходимо з того, що позов буде пред'явлений трьом громадянам України, які неодноразово, в тому числі у ЗМІ, заявляли про свою причетність до організації водної блокади, яка повинна кваліфікуватися не інакше, як спроба геноциду і фізичного знищення людей".

Нагадаємо:

  • В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.
  • До окупації півострова Росією Північно-Кримський канал забезпечував близько 85% потреб Криму в прісній воді.

Знати більше: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримводаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
Усі новини...
Реклама: