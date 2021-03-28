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Водный кризис в Крыму: оккупанты подадут иск против граждан Украины

Воскресенье, 28 марта 2021, 11:09
Фото: Радио Свобода

Оккупационные власти Крыма объявили о том, что подадут иск против трех граждан Украины, которых считают виновными в остром дефиците пресной воды на захваченном полуострове.

Источник: РИА Новости со ссылкой на руководителя крымского "парламента" Владимира Константинова

Детали: Константинов заявил, что иск о так называемой "водной блокаде" Крыма к ее "организаторам" планируется подать в суд в первом полугодии 2021 года. РИА Новости не сообщает, в какой суд собрались подавать иск власти Крыма. Вероятно, речь о российской судебной системе.

Оккупанты предварительно оценили сумму своих убытков из-за отсутствия днепровской воды в 1,47 триллиона рублей и винят в этом украинских граждан.

По словам Константинова, иск будет предъявлен бывшим депутатам Верховной Рады Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему нардепу Мустафе Джемилеву.

Представители оккупационной администрации Крыма считают, что ответственность за дефицит пресной воды на полуострове якобы лежит и на предыдущем, и на нынешнем руководстве Украины, которое санкционировало остановку функционирования Северо-Крымского канала семь лет назад и не запускает его сейчас.

Прямая речь Константинова: "На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей".

  • Напомним:
  • В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города, как следствие – крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.
  • До оккупации полуострова Россией Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей Крыма в пресной воде.

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Темы: Крымводаоккупация


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