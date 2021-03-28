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Туреччина затвердила плани розвитку нового Стамбульського каналу

Неділя, 28 березня 2021, 13:18
Фото: Anadolu

Туреччина схвалила плани розвитку величезного каналу на околиці Стамбула, просуваючи проєкт, який викликав критику через його вартість і вплив на навколишнє середовище.

Про це заявив міністр навколишнього середовища Мурат Курум, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цей крок був зроблений через рік після того, як Туреччина провела перший тендер на реконструкцію двох історичних мостів у своєму найбільшому місті, де планується прорити 45-кілометровий канал, що просувається президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Ми схвалили плани розвитку проєкту Kanal Istanbul Project і винесли їх на громадське обговорення. Ми швидко зробимо кроки, щоб збагатити нашу країну і священне місто каналом Стамбул", - написав Курум в Twitter.

Канал з'єднає Чорне море на північ від Стамбула з Мармуровим морем на півдні і оцінюється в 75 мільярдів лір ($9,2 мільярда).

Графіка Guardian
Графіка Guardian

Уряд заявляє, що це полегшить судноплавство в протоці Босфор, одному з найбільш завантажених морських шляхів у світі, і запобігатиме ситуації, подібній до того, що сталася цього тижня в Суецькому каналі, де тривають роботи зі зняття з мілини гігантського контейнеровоза Ever Given, що блокує канал.

Але, як і інші великі інфраструктурні проєкти, розпочаті під час 18-річного правління Ердогана, канал викликав критику з боку тих, хто стверджує, що він завдасть шкоди навколишньому середовищу і забруднить ресурси прісної води в Стамбулі.

Теми: ТуреччинатранспортЧорне море


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