Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина затвердила плани розвитку нового Стамбульського каналу

Неділя, 28 березня 2021, 13:18
Туреччина затвердила плани розвитку нового Стамбульського каналу
Фото: Anadolu

Туреччина схвалила плани розвитку величезного каналу на околиці Стамбула, просуваючи проєкт, який викликав критику через його вартість і вплив на навколишнє середовище.

Про це заявив міністр навколишнього середовища Мурат Курум, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цей крок був зроблений через рік після того, як Туреччина провела перший тендер на реконструкцію двох історичних мостів у своєму найбільшому місті, де планується прорити 45-кілометровий канал, що просувається президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Ми схвалили плани розвитку проєкту Kanal Istanbul Project і винесли їх на громадське обговорення. Ми швидко зробимо кроки, щоб збагатити нашу країну і священне місто каналом Стамбул", - написав Курум в Twitter.

Канал з'єднає Чорне море на північ від Стамбула з Мармуровим морем на півдні і оцінюється в 75 мільярдів лір ($9,2 мільярда).

Графіка Guardian
Графіка Guardian

Уряд заявляє, що це полегшить судноплавство в протоці Босфор, одному з найбільш завантажених морських шляхів у світі, і запобігатиме ситуації, подібній до того, що сталася цього тижня в Суецькому каналі, де тривають роботи зі зняття з мілини гігантського контейнеровоза Ever Given, що блокує канал.

Але, як і інші великі інфраструктурні проєкти, розпочаті під час 18-річного правління Ердогана, канал викликав критику з боку тих, хто стверджує, що він завдасть шкоди навколишньому середовищу і забруднить ресурси прісної води в Стамбулі.

Теми: ТуреччинатранспортЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Туреччина
США можуть розблокувати продаж F-16 Туреччині наступного тижня
Прем’єр Швеції вірить, що Будапешт не блокуватиме її вступ у НАТО після рішення Анкари
Швеція допоможе Туреччині зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО
Останні новини
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
Усі новини...
Реклама: