Турция утвердила планы развития нового Стамбульского канала

Турция одобрила планы развития огромного канала на окраине Стамбула, продвигая проект, который вызвал критику из-за его стоимости и воздействия на окружающую среду.

Об этом заявил министр окружающей среды Мурат Курум, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Этот шаг был сделан через год после того, как Турция провела свой первый тендер на реконструкцию двух исторических мостов в своем крупнейшем городе, где планируется прорыть 45-километровый канал, продвигаемый президентом Тайипом Эрдоганом.

"Мы одобрили планы развития проекта Kanal Istanbul Project и вынесли их на общественное обсуждение. Мы быстро предпримем шаги, чтобы обогатить нашу страну и священный город каналом Стамбул ", - написал Курум в Twitter.

Канал соединит Черное море к северу от Стамбула с Мраморным морем на юге и оценивается в 75 миллиардов лир ($9,2 миллиарда).

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Правительство заявляет, что это облегчит судоходство в проливе Босфор, одном из самых загруженных морскипродолжаются работы по снятию с мели гигантского контейнеровоза Ever Given, блокирующего канал.

Но, как и другие крупные инфраструктурные проекты, предпринятые во время 18-летнего правления Эрдогана, канал вызвал критику со стороны тех, кто утверждает, что он нанесет ущерб окружающей среде и загрязнит ресурсы пресной воды в Стамбуле.