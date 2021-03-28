Довибори в Раду: на Прикарпатті голосують активніше, ніж на Донеччині

В окрузі №50 у Донецькій області явка на довиборах до Верховної Ради станом на 16 годину склала 16,18%, в окрузі №87 на Івано-Франківщині – 23,72%.

Джерело: ЦВК

Деталі: У ЦВК нагадали, що о 12 годині явка на цих округах складала 8,20% та 7,71% відповідно.

Під час позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року активність виборців в ОВО №50 станом на 16 годину становила 32,22%, а в ОВО №87 – 26,58%.

Дослівно: "Голосування продовжується у штатному режимі і триватиме до 20 години. За повідомленнями, що надходять до Комісії, на 16.00 надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано".

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