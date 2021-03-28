Довибори в Раду: на Прикарпатті голосують активніше, ніж на Донеччині
Неділя, 28 березня 2021, 18:17
В окрузі №50 у Донецькій області явка на довиборах до Верховної Ради станом на 16 годину склала 16,18%, в окрузі №87 на Івано-Франківщині – 23,72%.
Джерело: ЦВК
Деталі: У ЦВК нагадали, що о 12 годині явка на цих округах складала 8,20% та 7,71% відповідно.
Під час позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року активність виборців в ОВО №50 станом на 16 годину становила 32,22%, а в ОВО №87 – 26,58%.
Дослівно: "Голосування продовжується у штатному режимі і триватиме до 20 години. За повідомленнями, що надходять до Комісії, на 16.00 надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано".
Нагадаємо:
- В окрузі №50 у Донецькій області голосування проходить серед 18 кандидатів на 112 виборчих дільницях, включаючи частину Краматорського району і частину Покровського району.
- В окрузі № 87 в Івано-Франківській області голосування відбувається на 117 виборчих дільницях, включаючи Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району і частину Коломийського району. Тут голосування відбудеться серед 14 кандидатів.
- Кандидатка від партії "Європейська солідарність" у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій 16 березня зняла свою кандидатуру на користь іншого кандидата.
- Кандидат від ОПЗЖ на проміжних виборах у Верховну Раду на 50-му окрузі Артем Марчевський зняв свою кандидатуру і подав до ЦВК відповідну заяву 15 березня.
Українська правда