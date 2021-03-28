Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Довыборы в Раду: на Прикарпатье голосуют активнее, чем в Донецкой области

Воскресенье, 28 марта 2021, 18:17

В округе №50 в Донецкой области явка на довыборах в Верховную Раду по состоянию на 16 часов составила 16,18%, в округе №87 в Ивано-Франковской области – 23,72%.

Источник: ЦИК

Детали: В ЦИК напомнили, что в 12:00 явка на этих округах составляла 8,20% и 7,71% соответственно.

Во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО №50 состоянию на 16 часов составила 32,22%, а в ОВО №87 – 26,58%.

Дословно: "Голосование продолжается в штатном режиме и продлится до 20 часов. По сообщениям, поступающим в комиссию, на 16.00 чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс на участках не зафиксировано".

Напомним:

  • В округе №50 в Донецкой области голосование проходит среди 18 кандидатов на 112 избирательных участках, включая часть Краматорского района и часть Покровского района.
  • В округе № 87 в Ивано-Франковской области голосование проходит на 117 избирательных участках, включая Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района. Здесь голосование прохоит среди 14 кандидатов.
  • Кандидат от партии "Европейская солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробий 16 марта сняла свою кандидатуру в пользу другого кандидата.
  • Кандидат от ОПЗЖ на промежуточных выборах в Верховную Раду на 50-м округе Артем Марчевский снял свою кандидатуру и подал в ЦИК соответствующее заявление 15 марта.

Украинская правда
Темы: виборыВерховная РадаДонецкая областьИвано-Франковская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

В ЕС представили "паспорт вакцинации": начнет действовать с 15 июня

Довыборы в Раду: на Прикарпатье голосуют активнее, чем в Донецкой области

На Донбассе хотят создать "пояс успешности" – Резников

картаТурция утвердила планы развития нового Стамбульского канала

Эпидемия в Киеве: за сутки госпитализированы сотни людей

Водный кризис в Крыму: оккупанты подадут иск против граждан Украины

Все новости...
виборы
Выборы в Раду на двух округах: ЦИК обнародовала явку на 12:00
В двух областях в воскресенье проходят довыборы в Раду
Во вторник Рада попробует назначить выборы мэра Харькова
Последние новости
19:26
Гибель 4 воинов в пятницу: глава МИД призвал мир отреагировать
18:58
видеоНа Печерске образовался "гейзер": 133 дома без тепла
18:24
В ЕС представили "паспорт вакцинации": начнет действовать с 15 июня
18:17
Довыборы в Раду: на Прикарпатье голосуют активнее, чем в Донецкой области
18:05
ООС: оккупанты стреляли из запрещенного оружия, без потерь
17:44
Премьер Армении подаст в отставку для проведения выборов
17:42
Госбанки уменьшили портфели неработающих кредитов на 87 миллиардов
17:33
Художественная галерея хочет выкупить у ОП разрисованные во время акции двери
17:02
Жители Германии за время пандемии накопили 182 млрд евро
16:45
На Донбассе хотят создать "пояс успешности" – Резников
Все новости...