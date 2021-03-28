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Довыборы в Раду: на Прикарпатье голосуют активнее, чем в Донецкой области

Воскресенье, 28 марта 2021, 18:17
Довыборы в Раду: на Прикарпатье голосуют активнее, чем в Донецкой области

В округе №50 в Донецкой области явка на довыборах в Верховную Раду по состоянию на 16 часов составила 16,18%, в округе №87 в Ивано-Франковской области – 23,72%.

Источник: ЦИК

Детали: В ЦИК напомнили, что в 12:00 явка на этих округах составляла 8,20% и 7,71% соответственно.

Во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО №50 состоянию на 16 часов составила 32,22%, а в ОВО №87 – 26,58%.

Дословно: "Голосование продолжается в штатном режиме и продлится до 20 часов. По сообщениям, поступающим в комиссию, на 16.00 чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс на участках не зафиксировано".

Напомним:

  • В округе №50 в Донецкой области голосование проходит среди 18 кандидатов на 112 избирательных участках, включая часть Краматорского района и часть Покровского района.
  • В округе № 87 в Ивано-Франковской области голосование проходит на 117 избирательных участках, включая Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района. Здесь голосование прохоит среди 14 кандидатов.
  • Кандидат от партии "Европейская солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробий 16 марта сняла свою кандидатуру в пользу другого кандидата.
  • Кандидат от ОПЗЖ на промежуточных выборах в Верховную Раду на 50-м округе Артем Марчевский снял свою кандидатуру и подал в ЦИК соответствующее заявление 15 марта.

Украинская правда

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Темы: виборыВерховная РадаДонецкая областьИвано-Франковская область
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