Довыборы в Раду: на Прикарпатье голосуют активнее, чем в Донецкой области

В округе №50 в Донецкой области явка на довыборах в Верховную Раду по состоянию на 16 часов составила 16,18%, в округе №87 в Ивано-Франковской области – 23,72%.

Источник: ЦИК

Детали: В ЦИК напомнили, что в 12:00 явка на этих округах составляла 8,20% и 7,71% соответственно.

Во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО №50 состоянию на 16 часов составила 32,22%, а в ОВО №87 – 26,58%.

Дословно: "Голосование продолжается в штатном режиме и продлится до 20 часов. По сообщениям, поступающим в комиссию, на 16.00 чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс на участках не зафиксировано".

Напомним: