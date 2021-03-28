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Керівництво Херсонщини знову розважалося з напівголими дівчатами

Неділя, 28 березня 2021, 21:31

Голова Херсонської ОДА Сергій Козир, мер Херсона Ігор Колихаєв та інші чиновники взяли участь у закритій вечірці, на якій танцювали напівголі дівчата.

Джерело: місцеве видання "Мост"

Деталі: Вечірку влаштував депутат Херсонської обласної ради та директор театру Олександр Книга.

Відео в Instagram публікували учасниці заходу, називаючи це саме "закритою вечіркою" на честь Дня театру.

Серед гостей були помічені голова Херсонської ОДА Сергій Козир з дружиною, мер Херсона Ігор Колихаєв, депутат міськради Андрій Дмитрієв, облради Вікторія Гавренкова, директор Департаменту гуманітарної політики ОДА Михайло Лінецький, бізнесмени Садіар Мамедов і Валерій Боржков.

Гості не дотримувалися соціальної дистанції і не носили масок.

 

Перед гостями, які сиділи на сцені, зокрема виступали дівчата, одягнені тільки в нижню білизну.

 
 

Що передувало: Минулого року на 8 березня у Херсонській ОДА чиновники вирішили привітати жінок, запросивши на виступ гурт "Степ", співи якого супроводжувалися відвертими танцями.

Після цього тодішній голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв звільнив керівника апарату Володимира Клюцевського, заступницю голови Світлану Чепігу та начальника управління культури області Михайла Лінецького.

Теми: ХерсонХерсонська область


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