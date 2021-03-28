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Руководство Херсонщины снова развлекалось с полуголыми девушками

Воскресенье, 28 марта 2021, 21:31

Глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, мэр Херсона Игорь Колыхаев и другие чиновники приняли участие в закрытой вечеринке, на которой танцевали полуобнаженные девушки.

Источник: местное издание "Мост"

Детали: Вечеринку устроил депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга.

Видео в Instagram публиковали участницы мероприятия, называя это именно "закрытой вечеринкой" в честь Дня театра.

Среди гостей были замечены глава Херсонской ОГА Сергей Козырь с женой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутат горсовета Андрей Дмитриев, облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков.

Гости не придерживались социальной дистанции и не носили масок.

 

Среди прочих, перед сидящими на сцене гостями выступали девушки, одетые только в нижнее белье.

 
 

Что предшествовало: В прошлом году на 8 марта в Херсонской ОГА чиновники решили поздравить женщин, пригласив на выступление группу "Степ", пение которой сопровождалось откровенными танцами.

После этого тогдашний председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского, зампредседателя Светлану Чепигу и начальника управления культуры области Михаила Линецкого.

Темы: ХерсонХерсонская область


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