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У ЦВК назвали явку на довиборах у Раду на двох округах

Неділя, 28 березня 2021, 21:52

На окрузі №50 на Донеччині у довиборах до Верховної Ради взяло участь 20,99% виборців, на окрузі №87 в Івано-Франківській області – 35,05%.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "За інформацією, яка надійшла до ЦВК засобами ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори", явка виборців на момент закриття виборчих дільниць склала 20,99% в ОВО №50 та 35,05% в ОВО №87".

Деталі: За наявною у ЦВК інформацією, голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно, вільно, демократично та відповідно до вимог виборчого законодавства. Надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовано.

О 12 годині активність виборців була зафіксована на позначці 8,20% і 7,53%, о 16 годині – 16,18 % та 23,72% відповідно.

Для порівняння, під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО №50 становила 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.

Результати проміжних виборів народних депутатів у цих округах мають бути встановлені не пізніше як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня включно.

Українська правда


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