Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В ЦИК назвали явку на довыборах в Раду в двух округах

Воскресенье, 28 марта 2021, 21:52

В округе №50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду приняло участие 20,99% избирателей, в округе №87 в Ивано-Франковской области – 35,05%.

Источник: ЦИК

Дословно: "По информации, поступившей в ЦИК средствами ИАС "Выборы народных депутатов Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы", явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 20,99% в ОВО №50 и 35,05% в ОВО №87".

Детали: По имеющейся в ЦИК информации, голосование на избирательных участках происходило спокойно, свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксировано.

В 12:00 активность избирателей была зафиксирована на отметке 8,20% и 7,53%, в 16 часов – 16,18% и 23,72% соответственно.

Для сравнения, во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОВО №50 составляла 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов в этих округах должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля включительно.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

В ЦИК назвали явку на довыборах в Раду в двух округах

фото, видеоРуководство Херсонщины снова развлекалось с полуголыми девушками

На Прикарпатье трое кандидатов идут нос к носу – экзит-пол

Кризис в Словакии из-за "Спутника V": премьер уходит в отставку

Гибель 4 воинов в пятницу: глава МИД призвал мир отреагировать

В ЕС представили "паспорт вакцинации": начнет действовать с 15 июня

Все новости...
Последние новости
22:44
В Киеве патрульное авто столкнулось с мотоциклом, есть пострадавший – СМИ
22:20
На Луганщине на территории школы нашли схрон с боеприпасами
21:52
В ЦИК назвали явку на довыборах в Раду в двух округах
21:31
фото, видеоРуководство Херсонщины снова развлекалось с полуголыми девушками
20:43
На Прикарпатье трое кандидатов идут нос к носу – экзит-пол
20:28
В Украину идут дожди и мокрый снег
19:52
Кризис в Словакии из-за "Спутника V": премьер уходит в отставку
19:26
Гибель 4 воинов в пятницу: глава МИД призвал мир отреагировать
18:58
видеоНа Печерске образовался "гейзер": 133 дома без тепла
18:24
В ЕС представили "паспорт вакцинации": начнет действовать с 15 июня
Все новости...