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В ЦИК назвали явку на довыборах в Раду в двух округах

Воскресенье, 28 марта 2021, 21:52
В ЦИК назвали явку на довыборах в Раду в двух округах

В округе №50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду приняло участие 20,99% избирателей, в округе №87 в Ивано-Франковской области – 35,05%.

Источник: ЦИК

Дословно: "По информации, поступившей в ЦИК средствами ИАС "Выборы народных депутатов Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы", явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 20,99% в ОВО №50 и 35,05% в ОВО №87".

Детали: По имеющейся в ЦИК информации, голосование на избирательных участках происходило спокойно, свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксировано.

В 12:00 активность избирателей была зафиксирована на отметке 8,20% и 7,53%, в 16 часов – 16,18% и 23,72% соответственно.

Для сравнения, во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОВО №50 составляла 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов в этих округах должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля включительно.

Украинская правда

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