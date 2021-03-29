Новий штам коронавірусу виявили в Чехії
Понеділок, 29 березня 2021, 03:48
Чеська лабораторія Elisabeth Pharmacon у Брно зафіксувала нову мутацію коронавірусу, досі не виявлену в пацієнтів із COVID-19.
Джерело: Novinky з посиланням на директора лабораторії Омара Шері
Деталі: Вивчення нового штаму коронавірусу триває.
Проте, як зазначають у лабораторії, новий різновид COVID-19 не є більш небезпечним, ніж британський чи африканський.
Дослідники додають, що вакцини є дієвими проти нового штаму.
Передісторія:
- У грудні 2020 року прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним. Станом на 7 січня штам був виявлений в 22 країнах Європи.
- У січні стало відомо про південно-африканський варіант коронавірусу.
- У лютому у Фінляндії виявили новий штам коронавірусу.
- На початку березня "бразильський" штам коронавірусу зафіксовано у Великобританії.