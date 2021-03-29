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Новий штам коронавірусу виявили в Чехії

Понеділок, 29 березня 2021, 03:48

Чеська лабораторія Elisabeth Pharmacon у Брно зафіксувала нову мутацію коронавірусу, досі не виявлену в пацієнтів із COVID-19.

Джерело: Novinky з посиланням на директора лабораторії Омара Шері

Деталі: Вивчення нового штаму коронавірусу триває.

Проте, як зазначають у лабораторії, новий різновид COVID-19 не є більш небезпечним, ніж британський чи африканський.

Дослідники додають, що вакцини є дієвими проти нового штаму.

Передісторія:

  • У грудні 2020 року прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним. Станом на 7 січня штам був виявлений в 22 країнах Європи.
  • У січні стало відомо про південно-африканський варіант коронавірусу.
  • У лютому у Фінляндії виявили новий штам коронавірусу.
  • На початку березня "бразильський" штам коронавірусу зафіксовано у Великобританії.

Теми: Чехіякоронавірус


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