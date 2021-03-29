Новий штам коронавірусу виявили в Чехії

Чеська лабораторія Elisabeth Pharmacon у Брно зафіксувала нову мутацію коронавірусу, досі не виявлену в пацієнтів із COVID-19.

Джерело: Novinky з посиланням на директора лабораторії Омара Шері

Деталі: Вивчення нового штаму коронавірусу триває.

Проте, як зазначають у лабораторії, новий різновид COVID-19 не є більш небезпечним, ніж британський чи африканський.

Дослідники додають, що вакцини є дієвими проти нового штаму.

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