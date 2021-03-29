Україна 5-та в Європі за новими випадками коронавірусу

За минулу добу у світі діагностували понад 485 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії та США, Україна займає 9 місце у світі та 5 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували більше 68 тисяч нових інфікувань, у Бразилії та США – понад 44 тисячі випадків.

Окрім того, понад 37 тисяч хворих зареєстрували у Франції, понад 29 – у Польщі. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина та Італія.

Україна серед країн світу займає 9 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.

Померли за добу 6 789 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги майже 103 мільйони осіб. Наразі нараховується понад 22 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 795 872 смертей від COVID-19.

Передісторія:

Протягом суботи в Україні зафіксовано ще 11 932 випадки коронавірусу, хвороба забрала життя 203 людей.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП