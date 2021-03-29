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Украина 5-я в Европе по новым случаям коронавируса

Понедельник, 29 марта 2021, 05:41
Украина 5-я в Европе по новым случаям коронавируса

За минувшие сутки в мире диагностировали более 485 тысяч новых случаев заболевания на коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и США, Украина занимает 9 место в мире и 5 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 68 тысяч новых заражений, в Бразилии и США - более 44 тысяч случаев.

Кроме того, более 37 тысяч больных зарегистрировали во Франции, более 29 тысяч в Польше. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Италия.

Украина среди стран мира занимает 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.

Умерли за сутки 6 789 человек, у которых подтвердили коронавирус.

 

За все время пандемии вылечились от недуга почти 103 миллиона человек.  Сейчас насчитывается более 22 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 795 872 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • В течение субботы в Украине зафиксировано еще 11 932 случая коронавируса, болезнь унесла жизни 203 человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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