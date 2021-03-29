Зняли з мілини судно, яке заблокувало Суецький канал

400-метровий контейнеровоз Ever Given, який заблокував Суецький канал, зняли з мілини.

Джерело: Reuters, транспортна компанія Inchcape в Twitter

Деталі: Як зазначають у компанії, відбулася операція з витягування судна, яке тепер знаходиться під охороною.

Видання повідомляє, що корма корабля обернулася навколо, відкриваючи простір у каналі.

Також служба відстеження суден змінила статус судна на діючий на своєму веб-сайті.

Поки невідомо, коли відкриють канал для руху суден.

Передісторія: