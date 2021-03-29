Зняли з мілини судно, яке заблокувало Суецький канал
Понеділок, 29 березня 2021, 07:38
400-метровий контейнеровоз Ever Given, який заблокував Суецький канал, зняли з мілини.
Джерело: Reuters, транспортна компанія Inchcape в Twitter
Деталі: Як зазначають у компанії, відбулася операція з витягування судна, яке тепер знаходиться під охороною.
Видання повідомляє, що корма корабля обернулася навколо, відкриваючи простір у каналі.
Також служба відстеження суден змінила статус судна на діючий на своєму веб-сайті.
Поки невідомо, коли відкриють канал для руху суден.
Передісторія:
- 24 березня судно довжиною 400 метрів сіло на мілину та заблокувало рух одним із найбільш завантажених транспортних шляхів у світі – Суецьким каналом, його відхилило від курсу сильним вітром.
- Судно, що сіло на мілину посеред Суецького каналу, заблокувало трафік товарів вартістю 9,6 мільярдів доларів щодня.
- Контейнеровоз Ever Given належить компанії Evergreen Marine.
- Понад три сотні суден стояло в очікуванні проходу через Суецький канал, заблокований контейнеровозом.