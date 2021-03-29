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Зняли з мілини судно, яке заблокувало Суецький канал

Понеділок, 29 березня 2021, 07:38
Зняли з мілини судно, яке заблокувало Суецький канал

400-метровий контейнеровоз Ever Given, який заблокував Суецький канал, зняли з мілини.

Джерело: Reuters, транспортна компанія Inchcape в Twitter

Деталі: Як зазначають у компанії, відбулася операція з витягування судна, яке тепер знаходиться під охороною.

Видання повідомляє, що корма корабля обернулася навколо, відкриваючи простір у каналі.

Також служба відстеження суден змінила статус судна на діючий на своєму веб-сайті.

Поки невідомо, коли відкриють канал для руху суден.

Передісторія:

  • 24 березня судно довжиною 400 метрів сіло на мілину та заблокувало рух одним із найбільш завантажених транспортних шляхів у світі – Суецьким каналом, його відхилило від курсу сильним вітром.
  • Судно, що сіло на мілину посеред Суецького каналу, заблокувало трафік товарів вартістю 9,6 мільярдів доларів щодня.
  • Контейнеровоз Ever Given належить компанії Evergreen Marine.
  • Понад три сотні суден стояло в очікуванні проходу через Суецький канал, заблокований контейнеровозом.

"Українська правда" в Threads

Теми: транспорт
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