Сняли с мели судно, которое заблокировало Суэцкий канал

400-метровый контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели.

Источник: Reuters, транспортная компания Inchcape в Twitter

Детали: Как отмечают в компании, состоялась операция по извлечению судна, которое теперь находится под охраной.

Издание сообщает, что корма корабля обернулась вокруг, открывая пространство в канале.

Также служба отслеживания судов изменила статус судна на действующий на своем веб-сайте.

Пока неизвестно, когда откроют канал для движения судов.

Предыстория: