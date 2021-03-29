Сняли с мели судно, которое заблокировало Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели.

Источник: Reuters, компания Inchcape в Twitter

Детали: Как отмечают в компании, состоялась операция по извлечению судна, которое теперь находится под охраной.

Пока неизвестно, когда откроют канал для движения судов.

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