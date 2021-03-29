Сняли с мели судно, которое заблокировало Суэцкий канал
Понедельник, 29 марта 2021, 07:38
400-метровый контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели.
Источник: Reuters, транспортная компания Inchcape в Twitter
Детали: Как отмечают в компании, состоялась операция по извлечению судна, которое теперь находится под охраной.
Издание сообщает, что корма корабля обернулась вокруг, открывая пространство в канале.
Также служба отслеживания судов изменила статус судна на действующий на своем веб-сайте.
Пока неизвестно, когда откроют канал для движения судов.
Предыстория:
- 24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром.
- Судно, севшее на мель посреди Суэцкого канала, блокирует трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно.
- Контейнеровоз Ever Given принадлежит компании Evergreen Marine.
- Более трехсот судов стояло в ожидании прохода через Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом.