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У Херсоні в обласній лікарні спалах коронавірусу

Понеділок, 29 березня 2021, 11:59
У Херсоні в обласній лікарні спалах коронавірусу
Фото КМДА

У Херсоні зафіксували спалах COVID-19 в обласній клінічній лікарні.

Джерело: Укрінформ з посиланням на директора Департаменту здоров'я Херсонської облдержадміністрації Віктора Короленка

Пряма мова Короленка: "Так, це правда, 53 особи (інфіковані COVID-19 – ред.), половина з них лікарі. Ми вивезли хворих з кількох відділень".

Деталі: За його словами, наразі хворих приймають "чисті" відділення двох міських лікарень – лікарні імені Тропіних та імені Лучанського.

За фактом спалаху COVID-19 проведуть службове розслідування. Але лікарню повністю не закриватимуть, оскільки вона вузькопрофільна, і є відділення, яких в області більше ніде немає – наприклад, нейрохірургія, кардіохірургія, опікове.

За словами заступника голови ОДА Вадима Чабана, керівництво лікарні досі не надало екстреного повідомлення про нещасні випадки ні у Держпрацю, ні головному державному санітарному лікарю Херсонщини.

Передісторія:

  • Наразі в області 24 037 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 726 людей померли. 21 045 людей побороли недуг.
  • В Україні станом на 29 березня лабораторно підтвердили 1 652 409 випадків COVID-19, з них за добу – 8 346.

"Українська правда" в Threads

Теми: Херсонкоронавірус
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