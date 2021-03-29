У Херсоні в обласній лікарні спалах коронавірусу
У Херсоні зафіксували спалах COVID-19 в обласній клінічній лікарні.
Джерело: Укрінформ з посиланням на директора Департаменту здоров'я Херсонської облдержадміністрації Віктора Короленка
Пряма мова Короленка: "Так, це правда, 53 особи (інфіковані COVID-19 – ред.), половина з них лікарі. Ми вивезли хворих з кількох відділень".
Деталі: За його словами, наразі хворих приймають "чисті" відділення двох міських лікарень – лікарні імені Тропіних та імені Лучанського.
За фактом спалаху COVID-19 проведуть службове розслідування. Але лікарню повністю не закриватимуть, оскільки вона вузькопрофільна, і є відділення, яких в області більше ніде немає – наприклад, нейрохірургія, кардіохірургія, опікове.
За словами заступника голови ОДА Вадима Чабана, керівництво лікарні досі не надало екстреного повідомлення про нещасні випадки ні у Держпрацю, ні головному державному санітарному лікарю Херсонщини.
Передісторія:
- Наразі в області 24 037 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 726 людей померли. 21 045 людей побороли недуг.
- В Україні станом на 29 березня лабораторно підтвердили 1 652 409 випадків COVID-19, з них за добу – 8 346.