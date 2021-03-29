В Херсоне в областной больнице вспышка коронавируса

В Херсоне зафиксировали вспышку COVID-19 в областной клинической больнице.

Источник: Укринформ со ссылкой на директора Департамента здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктора Короленко

Прямая речь Короленко: "Да, это правда, 53 человека (инфицированы COVID-19 – ред.), половина из них врачи. Мы вывезли больных из нескольких отделений".

Детали: По его словам, сейчас больных принимают "чистые" отделения двух городских больниц – больницы имени Тропиных и имени Лучанского.

По факту вспышки COVID-19 проведут служебное расследование. Но больницу полностью закрывать не будут, поскольку она узкопрофильная, и есть отделения, которых в области больше нигде нет – например, нейрохирургия, кардиохирургия, ожоговое.

По словам заместителя председателя ОГА Вадима Чабана, руководство больницы до сих пор не предоставило экстренного сообщения о несчастных случаях ни в Гоструда, ни главному государственному санитарному врачу Херсонской области.

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