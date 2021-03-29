В Херсоне в областной больнице вспышка коронавируса
В Херсоне зафиксировали вспышку COVID-19 в областной клинической больнице.
Источник: Укринформ со ссылкой на директора Департамента здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктора Короленко
Прямая речь Короленко: "Да, это правда, 53 человека (инфицированы COVID-19 – ред.), половина из них врачи. Мы вывезли больных из нескольких отделений".
Детали: По его словам, сейчас больных принимают "чистые" отделения двух городских больниц – больницы имени Тропиных и имени Лучанского.
По факту вспышки COVID-19 проведут служебное расследование. Но больницу полностью закрывать не будут, поскольку она узкопрофильная, и есть отделения, которых в области больше нигде нет – например, нейрохирургия, кардиохирургия, ожоговое.
По словам заместителя председателя ОГА Вадима Чабана, руководство больницы до сих пор не предоставило экстренного сообщения о несчастных случаях ни в Гоструда, ни главному государственному санитарному врачу Херсонской области.
Предыстория:
- Сейчас в области 24 037 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 726 человек скончались. 21 045 человек побороли недуг.
- В Украине по состоянию на 29 марта лабораторно подтвердили 1 652 409 случаев COVID-19, из них за сутки – 8 346.