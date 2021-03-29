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ЗМІ назвали людину, за паспортом якої суддю Чауса вивезли з України

Понеділок, 29 березня 2021, 15:41
ЗМІ назвали людину, за паспортом якої суддю Чауса вивезли з України
Фото: RISE Moldova

Скандального суддю Миколу Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку за паспортом громадянина Молдови В’ячеслава Турку. 

Джерело: розслідування RISE Moldova

Деталі: Журналісти зіставили дані розслідування українських правоохоронців та інформацію від молдавських та українських прикордонників. 

Стверджується, що 22 серпня 2016 року громадяни Молдови Дорін Дамир и В’ячеслав Турку прилетіли до Києва на чартерному літаку в бізнес-джеті. Вартість такого польоту наразі може коштувати близько 10 тисяч євро. Розслідувачі кажуть, що із аеропорту чоловіки виїхали на автівці одного із керівників Служби безпеки тодішнього президента Петра Порошенка. Останній і передав паспорт Турку судді Чаусу. Потім суддя разом із Дамиром без проходження прикордонного контролю начебто перетнули український кордон. 

ЗМІ посилаються на матеріали НАБУ, де йдеться про те, що Чаус та Турку дуже схожі між собою, а тому і стала можливою підміна. 

 
В’ячеслав Турку

Водночас, у відповіді на запитання журналістів, Дамір запевнив, що повернувся до Кишеньова один, тобто без Турку. Джерела видання серед прикордонників Молдови стверджують, що назад Дамір повертався разом із Турку, що підтверджується даними із відповідної бази.

На те, щоб вилетіти із столиці Молдови до Києва та повернутись назад чоловікам, відповідно до даних прикордонників, знадобилось близько 4 годин. 

Саме так Чаусу, за версією слідства, і вдалось втекти з України. 

У коментарі журналістам Турку стверджував, що не знає хто та навіщо використав його паспорт. Він також запевнив, що не знайомий із Чаусом. Заперечив свою участь в операції щодо "евакуації" судді і Дорін Дамир. 

Що передувало: У середині березня повідомлялось, що Молдова остаточно відмовила у наданні політичного притулку скандально відомому українському судді Миколі Чаусу, який перебуває в міжнародному розшуку.

Передісторія:

  • 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.
  • 6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
  • 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.
  • У жовтні 2017-го Чаус подав клопотання про надання політичного притулку, але Молдова його відхилила.
  • Після цього він подав до суду на тодішнього президента Молдови Ігоря Додона.

Теми: судМолдова
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