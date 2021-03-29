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СМИ назвали человека, по паспорту которого судью Чауса вывезли из Украины

Понедельник, 29 марта 2021, 15:41
СМИ назвали человека, по паспорту которого судью Чауса вывезли из Украины
Фото: RISE Moldova

Скандального судью Николая Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

Источник: расследование RISE Moldova

Детали: Журналисты сопоставили данные расследования украинских правоохранителей и информацию от молдавских и украинских пограничников.

Утверждается, что 22 августа 2016 граждане Молдовы Дорин Дамир и Вячеслав Турку прилетели в Киев на чартерном самолете в бизнес-джете. Стоимость такого полета сейчас может стоить около 10 000 евро. Расследователи говорят, что из аэропорта мужчины выехали на автомобиле одного из руководителей Службы безопасности тогдашнего президента Петра Порошенко. Последний и передал паспорт Турку судье Чаусу. Затем судья вместе с Дамиром без прохождения пограничного контроля вроде бы пересекли украинскую границу.

СМИ ссылаются на материалы НАБУ, где говорится о том, что Чаус и Турку очень похожи между собой, а потому и стала возможной подмена.

Вячеслав Турку
Вячеслав Турку

В то же время, в ответе на вопрос журналистов, Дамир заверил, что вернулся в Кишинев один, то есть без Турку. Источники среди пограничников Молдовы утверждают, что назад Дамир возвращался вместе с Турку, что подтверждается данными с соответствующей базы.

На то, чтобы вылететь из столицы Молдовы в Киев и вернуться обратно мужчинам, согласно данным пограничников, понадобилось около 4 часов. 

Именно так Чаусу, по версии следствия, и удалось сбежать из Украины.

В комментарии журналистам Турку утверждал, что не знает кто и зачем использовал его паспорт. Он также заверил, что не знаком с Чаусом. Опровергает свое участие в операции по "эвакуации" судьи и Дорин Дамир.

Что предшествовало: В середине марта стало известно, что Молдова отказала в предоставлении политического убежища скандально известному украинскому судье Николаю Чаусу, который находится в международном розыске.

 Предыстория:

  • 9 августа 2016 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.
  • 6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 судья находился в международном розыске по линии Интерпола.
  • 1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.
  • В октябре 2017 года Чаус подал ходатайство о предоставлении политического убежища, но Молдова его отклонила.
  • После этого он подал в суд на тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона.

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Темы: судМолдова
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