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У Кличка побоюються, що в Києві доведеться зупинити транспорт

Понеділок, 29 березня 2021, 17:16
У Кличка побоюються, що в Києві доведеться зупинити транспорт

Перший заступник мера Києва Микола Поворозник попереджає: якщо ситуація з поширенням Covid-19 у "червоній" столиці не зміниться, доведеться припиняти роботу молодшої школи, дитсадків і громадського транспорту.

Джерело: Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Якщо у нас ситуація не зміниться, нам прийдеться закривати 1-4 класи (в школах) і закривати дитячі садочки, в тому числі приймати рішення щодо обмеження роботи транспорту в цілому".

Деталі: За його словами, з моменту входження Києва у "червону" зону ситуація у місті не покращилася і лишається критичною.

Поворозник наголосив, що в цьому винні містяни, які погано виконують введені у столиці карантинні обмеження.

Передісторія: 19 березня Київ опинився у "червоній" зоні, що означає одну з найгірших ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні. Це сталося у зв’язку з тим, що в місті зросла кількість госпіталізацій.

Попри це, комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу громадського транспорту в Києві з певним обмеженням - не більше 50% пасажирів від загальної місткості салону чи вагону.

За добу 28 березня у столиці зареєстрували 402 нових випадки захворювання на коронавірус, 25 людей померли.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївтранспорткарантинкоронавірусCovid-2019
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