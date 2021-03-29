У Кличка побоюються, що в Києві доведеться зупинити транспорт

Перший заступник мера Києва Микола Поворозник попереджає: якщо ситуація з поширенням Covid-19 у "червоній" столиці не зміниться, доведеться припиняти роботу молодшої школи, дитсадків і громадського транспорту.

Джерело: Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Якщо у нас ситуація не зміниться, нам прийдеться закривати 1-4 класи (в школах) і закривати дитячі садочки, в тому числі приймати рішення щодо обмеження роботи транспорту в цілому".

Деталі: За його словами, з моменту входження Києва у "червону" зону ситуація у місті не покращилася і лишається критичною.

Поворозник наголосив, що в цьому винні містяни, які погано виконують введені у столиці карантинні обмеження.