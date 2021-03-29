У Кличко опасаются, что в Киеве придется остановить транспорт

Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник предупреждает: если ситуация с распространением Covid-19 в "красной" столице не изменится, придется прекращать работу младшей школы, детсадов и общественного транспорта.

Источник: Поворозник в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Если у нас ситуация не изменится, нам придется закрывать 1-4 классы (в школах) и закрывать детские сады, в том числе принимать решение об ограничении работы транспорта в целом".

Детали: По его словам, с момента вхождения Киева в "красную" зону ситуация в городе не улучшилась и остается критической.

Поворозник подчеркнул, что в этом виноваты горожане, которые плохо выполняют введенные в столице карантинные ограничения.

Предыстория: 19 марта Киев оказался в "красной" зоне, что означает одну из худших ситуаций с распространением коронавируса в Украине. Это произошло в связи с тем, что в городе выросло количество госпитализаций.

Несмотря на это, комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила работу общественного транспорта в Киеве с определенным ограничением - не более 50% пассажиров от общей вместимости салона или вагона.

За сутки 28 марта в столице зарегистрировали 402 новых случая заболевания коронавирусом, 25 человек умерли.