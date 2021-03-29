Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада ввела нові санкції за окупацію Криму

Понеділок, 29 березня 2021, 21:42
Канада ввела нові санкції за окупацію Криму

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно, сьогодні оголосив про нові санкції проти 2 фізичних і 4 юридичних особи Росії у відповідь на незаконну окупацію Росією Автономної Республіки Крим.

Джерело: уряд Канади

Пряма мова Гарно: "Протягом 7 років поспіль Росія систематично ігнорує заклики міжнародної спільноти припинити порушення суверенітету, територіальної цілісності і міжнародного права України. Народ України заслуговує кращого майбутнього, яке він може побудувати самостійно, без втручання Росії. Ось чому ми вживаємо заходів, і ми готові прийняти подальші заходи з нашими союзниками і партнерами за потреби".

Деталі: Під санкціями опинилися:

  • Генеральний директор "Гранд Сервіс Експресу" (оператор залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганов
  • Глава "Мостотрест" Леонід Риженькін
  • ВАТ "Ленпромтранспроект"
  • ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ"
  • ФГУП "Кримська залізниця"
  • "Кримська перша страхова компанія"

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня щодо запровадження санкцій на три роки проти 81 російської компанії та 26 громадян РФ.

Українська правда
Теми: КанадаКримсанкціїокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Канада
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
Зеленський поговорив із Трюдо про "вагнерівців" і ЗАЕС
Останні новини
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
Усі новини...
Реклама: