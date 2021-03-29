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Канада ввела нові санкції за окупацію Криму

Понеділок, 29 березня 2021, 21:42

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно, сьогодні оголосив про нові санкції проти 2 фізичних і 4 юридичних особи Росії у відповідь на незаконну окупацію Росією Автономної Республіки Крим.

Джерело: уряд Канади

Пряма мова Гарно: "Протягом 7 років поспіль Росія систематично ігнорує заклики міжнародної спільноти припинити порушення суверенітету, територіальної цілісності і міжнародного права України. Народ України заслуговує кращого майбутнього, яке він може побудувати самостійно, без втручання Росії. Ось чому ми вживаємо заходів, і ми готові прийняти подальші заходи з нашими союзниками і партнерами за потреби".

Деталі: Під санкціями опинилися:

  • Генеральний директор "Гранд Сервіс Експресу" (оператор залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганов
  • Глава "Мостотрест" Леонід Риженькін
  • ВАТ "Ленпромтранспроект"
  • ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ"
  • ФГУП "Кримська залізниця"
  • "Кримська перша страхова компанія"

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня щодо запровадження санкцій на три роки проти 81 російської компанії та 26 громадян РФ.

Українська правда
Теми: КанадаКримсанкціїокупаціяРосія


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