Канада ввела нові санкції за окупацію Криму

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно, сьогодні оголосив про нові санкції проти 2 фізичних і 4 юридичних особи Росії у відповідь на незаконну окупацію Росією Автономної Республіки Крим.

Джерело: уряд Канади

Пряма мова Гарно: "Протягом 7 років поспіль Росія систематично ігнорує заклики міжнародної спільноти припинити порушення суверенітету, територіальної цілісності і міжнародного права України. Народ України заслуговує кращого майбутнього, яке він може побудувати самостійно, без втручання Росії. Ось чому ми вживаємо заходів, і ми готові прийняти подальші заходи з нашими союзниками і партнерами за потреби".

Деталі: Під санкціями опинилися:

Генеральний директор "Гранд Сервіс Експресу" (оператор залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганов

Глава "Мостотрест" Леонід Риженькін

ВАТ "Ленпромтранспроект"

ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ"

ФГУП "Кримська залізниця"

"Кримська перша страхова компанія"

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня щодо запровадження санкцій на три роки проти 81 російської компанії та 26 громадян РФ.