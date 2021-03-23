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Зеленський ввів санкції проти майже сотні російських компаній та десятків росіян

Вівторок, 23 березня 2021, 21:26
Зеленський ввів санкції проти майже сотні російських компаній та десятків росіян

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня щодо запровадження санкцій на три роки проти 81 російської компанії та 26 громадян РФ.

Джерело: указ №109/2021

Дослівно: "Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Деталі: До указу додаються документи з переліком юридичних та фізичних осіб, які наступні три роки будуть під українськими санкціями.

Серед компаній, які є в санкційному переліку – видання "Газета.ру", "Росія сьогодні", "Лента.ру", страхова компанія "Росгосстрах", "Сибірська нафтогазова компанія", низка компаній, які працюють в окупованому Криму – "Чорноморнафтогаз", "Массандра".

Для кожної компанії залучать вид обмежень:

1) блокування активів;

2) повне обмеження торговельних операцій;

3) повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

6) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб.

Серед підсанкційних росіян - заступники МВС РФ, керівник служби контррозвідки РФ, начальник Головного управління з питань міграції РФ, члени комітетів Ради Федерації РФ, академік Російської академії наук та інші.

Обмеження, які проти них запроваджують:

  • блокування активів;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна;
  • відмова в наданні та скасування віз, застосування інших заборон в'їзду на територію України

Також Зеленський ввів у дію санкції проти французьких євродепутатів, які їздили до окупованого Криму - Вірджині Жорон, Жан-Лена Лакапель та Філіппа Олів’є. Усі є представниками крайньої правої політичної групи "Ідентичність та демократія"

Передісторія:

Українська правда

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Теми: ЗеленськийсанкціїРосіяокупаціяКрим
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