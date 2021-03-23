Зеленський ввів санкції проти майже сотні російських компаній та десятків росіян
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня щодо запровадження санкцій на три роки проти 81 російської компанії та 26 громадян РФ.
Джерело: указ №109/2021
Дослівно: "Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Деталі: До указу додаються документи з переліком юридичних та фізичних осіб, які наступні три роки будуть під українськими санкціями.
Серед компаній, які є в санкційному переліку – видання "Газета.ру", "Росія сьогодні", "Лента.ру", страхова компанія "Росгосстрах", "Сибірська нафтогазова компанія", низка компаній, які працюють в окупованому Криму – "Чорноморнафтогаз", "Массандра".
Для кожної компанії залучать вид обмежень:
1) блокування активів;
2) повне обмеження торговельних операцій;
3) повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
6) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб.
Серед підсанкційних росіян - заступники МВС РФ, керівник служби контррозвідки РФ, начальник Головного управління з питань міграції РФ, члени комітетів Ради Федерації РФ, академік Російської академії наук та інші.
Обмеження, які проти них запроваджують:
- блокування активів;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна;
- відмова в наданні та скасування віз, застосування інших заборон в'їзду на територію України
Також Зеленський ввів у дію санкції проти французьких євродепутатів, які їздили до окупованого Криму - Вірджині Жорон, Жан-Лена Лакапель та Філіппа Олів’є. Усі є представниками крайньої правої політичної групи "Ідентичність та демократія"
Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.
- 26 лютого РНБО ухвалила максимальні санкції, які дозволяє законодавство, щодо посадових осіб, які зрадили Україну.