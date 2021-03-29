Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада ввела новые санкции за оккупацию Крыма

Понедельник, 29 марта 2021, 21:42
Канада ввела новые санкции за оккупацию Крыма

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно, сегодня объявил о новых санкциях против 2 физических и 4 юридических лица России в ответ на незаконную оккупацию Россией Автономной Республики Крым.

Источник: правительство Канады

Прямая речь Гарно: "В течение 7 лет подряд Россия систематически игнорирует призывы международного сообщества прекратить нарушения суверенитета, территориальной целостности и международного права Украины. Народ Украины заслуживает лучшего будущего, которое он может построить самостоятельно, без вмешательства России. Вот почему мы принимаем меры, и мы готовы принять дальнейшие меры с нашими союзниками и партнерами по мере необходимости".

Детали: Под санкциями оказались:

  • Генеральный директор "Гранд Сервис Экспресса" (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов
  • Глава "Мостотреста" Леонид Рыженькин
  • ОАО "Ленпромтранспроект"
  • ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск"
  • ФГУП "Крымская железная дорога"
  •  "Крымская первая страховая компания"

Напомним: Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта о введении санкций в три года против 81 российской компании и 26 граждан РФ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КанадаКрымсанкцииоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Канада
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Зеленский поговорил с Трюдо о "вагнеровцах" и ЗАЭС
Последние новости
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ направлении Кривого Рога двигалась ракета – ВС
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
Все новости...
Реклама: