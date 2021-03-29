Канада ввела новые санкции за оккупацию Крыма

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно, сегодня объявил о новых санкциях против 2 физических и 4 юридических лица России в ответ на незаконную оккупацию Россией Автономной Республики Крым.

Источник: правительство Канады

Прямая речь Гарно: "В течение 7 лет подряд Россия систематически игнорирует призывы международного сообщества прекратить нарушения суверенитета, территориальной целостности и международного права Украины. Народ Украины заслуживает лучшего будущего, которое он может построить самостоятельно, без вмешательства России. Вот почему мы принимаем меры, и мы готовы принять дальнейшие меры с нашими союзниками и партнерами по мере необходимости".

Детали: Под санкциями оказались:

Генеральный директор "Гранд Сервис Экспресса" (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов

Глава "Мостотреста" Леонид Рыженькин

ОАО "Ленпромтранспроект"

ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск"

ФГУП "Крымская железная дорога"

"Крымская первая страховая компания"

Напомним: Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта о введении санкций в три года против 81 российской компании и 26 граждан РФ.