Кравчук: Київ бачить загрозу виходу сторони РФ з режиму припинення вогню
Середа, 3 березня 2021, 13:48
На засіданні Тристоронньої контактної групи глава української делегації Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненої бойовиками інформації щодо "дозволу на ведення попереджувального вогню".
Джерело: Telegram української делегації ТКГ
Дослівно: "Глава української делегації Л.Кравчук заявив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом т.зв. "Народної міліції ДНР" повідомлення про "...отримання дозвілу на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника".
Позиція глави української делегації: ми розцінюємо дану заяву як загрозу однобічного виходу російської сторони з режиму припинення вогню та загрозу виконання Мінських домовленостей".
Деталі: Зазначено втім, що консультації продовжуються.
Українська правда