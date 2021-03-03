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Кравчук: Київ бачить загрозу виходу сторони РФ з режиму припинення вогню

Середа, 3 березня 2021, 12:48
Кравчук: Київ бачить загрозу виходу сторони РФ з режиму припинення вогню

На засіданні Тристоронньої контактної групи глава української делегації Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненої бойовиками інформації щодо "дозволу на ведення попереджувального вогню".

Джерело: Telegram української делегації ТКГ

Дослівно: "Глава української делегації Л.Кравчук заявив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом т.зв. "Народної міліції ДНР" повідомлення про "...отримання дозвілу на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника".

Позиція глави української делегації: ми розцінюємо дану заяву як загрозу однобічного виходу російської сторони з режиму припинення вогню та загрозу виконання Мінських домовленостей".

Деталі: Зазначено втім, що консультації продовжуються.

Що передувало: 3 березня російські ЗМІ повідомили, що незаконні військові формування окремих регіонів Донецької області, що тимчасово не контролюються українським урядом, вирішили частіше відкривати вогонь проти української армії.

Чому це важливо: Після введення санкцій РНБО щодо телеканалів близьких до кума президента РФ Володимира Путіна нардепа Віктора Медведчука на Донбасі спостерігається ескалація конфлікту. 

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі перший президент України Леонід Кравчук вважає, що ускладнення військової ситуації на Донбасі останнім часом - це реакція Росії на активізацію дій України у відстоюванні своїх позицій.

Українська правда

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Теми: Мінські угодивійна
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