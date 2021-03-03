Кравчук: Київ бачить загрозу виходу сторони РФ з режиму припинення вогню

На засіданні Тристоронньої контактної групи глава української делегації Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненої бойовиками інформації щодо "дозволу на ведення попереджувального вогню".

Джерело: Telegram української делегації ТКГ

Дослівно: "Глава української делегації Л.Кравчук заявив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом т.зв. "Народної міліції ДНР" повідомлення про "...отримання дозвілу на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника".

Позиція глави української делегації: ми розцінюємо дану заяву як загрозу однобічного виходу російської сторони з режиму припинення вогню та загрозу виконання Мінських домовленостей".

Деталі: Зазначено втім, що консультації продовжуються.