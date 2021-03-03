Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбасі поранили військового ЗСУ

Середа, 3 березня 2021, 23:18

3 березня неподалік населеного пункту Причепилівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ – один український військовий поранений.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Північ"

Деталі: Зазначається, що бойовики стріляли з підствольного гранатомета та стрілецької зброї

Військовий отримав кульове поранення. Його доправили до лікарні, стан задовільний.

Дослівно: "На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".

Передісторія:

  • 3 березня повідомлялося, що незаконні військові формування ОРДО вирішили частіше відкривати вогонь проти української армії.
  • Голова української делегації у Тристоронній контактній групі перший президент України Леонід Кравчук вважає, що ускладнення військової ситуації на Донбасі останнім часом - це реакція Росії на активізацію дій України у відстоюванні своїх позицій.

Українська правда
Теми: Донбасвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оновлено від 22:22Ілон Маск вдруге за добу спробує запустити Starship, ймовірність вибуху 40%

Новини 3 березня: скасування переведення годинників, невдалий "жарт" словацького прем’єра

Зеленський ветував закон про захист викривачів корупції

Україна чекає на офіційне вибачення прем’єра Словаччини через "жарт" про Закарпаття

Рудьковському в аеропорту вручили підозру у викраденні бізнес-партнера – джерело

уточненоНардепи звернуться до КСУ щодо призначення Шкарлета

Усі новини...
Донбас
Бойовики у середу тричі порушили "тишу" на Донбасі
Бойовикам на Донбасі дозволили частіше стріляти в бік української армії – росЗМІ
Кравчук про ескалацію на Донбасі: Росія відчула посилення тиску
Останні новини
00:22
Поліція заперечує тиск на соратника Стерненка Демчука
00:02
Оновлено від 22:22Ілон Маск вдруге за добу спробує запустити Starship, ймовірність вибуху 40%
23:48
У М'янмі вбили десятки протестувальників за добу
23:18
На Донбасі поранили військового ЗСУ
22:36
Байден на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму
21:57
Новини економіки: річний тариф на газ, перша букмекерська ліцензія
21:41
Команда Першої ліги вибила "Шахтар" із Кубка України
21:26
Новини 3 березня: скасування переведення годинників, невдалий "жарт" словацького прем’єра
21:08
Зеленський ветував закон про захист викривачів корупції
20:53
Ціни на будинки під Києвом суттєво зросли
Усі новини...