На Донбасі поранили військового ЗСУ

3 березня неподалік населеного пункту Причепилівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ – один український військовий поранений.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Північ"

Деталі: Зазначається, що бойовики стріляли з підствольного гранатомета та стрілецької зброї

Військовий отримав кульове поранення. Його доправили до лікарні, стан задовільний.

Дослівно: "На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".

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