На Донбасі поранили військового ЗСУ
3 березня неподалік населеного пункту Причепилівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ – один український військовий поранений.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Північ"
Деталі: Зазначається, що бойовики стріляли з підствольного гранатомета та стрілецької зброї
Військовий отримав кульове поранення. Його доправили до лікарні, стан задовільний.
Дослівно: "На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".
Передісторія:
- 3 березня повідомлялося, що незаконні військові формування ОРДО вирішили частіше відкривати вогонь проти української армії.
- Голова української делегації у Тристоронній контактній групі перший президент України Леонід Кравчук вважає, що ускладнення військової ситуації на Донбасі останнім часом - це реакція Росії на активізацію дій України у відстоюванні своїх позицій.