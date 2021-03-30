Австралія ввела нові санкції за будівництво Кримського мосту

МЗС Австралії повідомило про введення санкцій щодо однієї фізичної особи і чотирьох компаній з Росії у зв’язку з будівництвом моста через Керченську протоку.

Джерело: Інтерфакс, який цитує МЗС Австралії

Дослівно: "Австралія ввела цілеспрямовані фінансові санкції і заборону на поїздки щодо російського фізичної особи і чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом і експлуатацією залізничного моста через Керченську протоку, що з'єднує Росію з незаконно включеними територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна)".

Деталі: Санкції оголошені "в координації з Канадою і узгоджуються з діями, розпочатими Сполученим Королівством та Європейським союзом", уточнює австралійське зовнішньополітичне відомство.

У повідомленні зазначають, що Австралія продовжує "підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України".

МЗС уточнює, що всього з 2014 року в санкційні списки Австралії внесені 168 фізичних та 52 юридичні особи з РФ.

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