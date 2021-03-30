Австралія ввела нові санкції за будівництво Кримського мосту
МЗС Австралії повідомило про введення санкцій щодо однієї фізичної особи і чотирьох компаній з Росії у зв’язку з будівництвом моста через Керченську протоку.
Джерело: Інтерфакс, який цитує МЗС Австралії
Дослівно: "Австралія ввела цілеспрямовані фінансові санкції і заборону на поїздки щодо російського фізичної особи і чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом і експлуатацією залізничного моста через Керченську протоку, що з'єднує Росію з незаконно включеними територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна)".
Деталі: Санкції оголошені "в координації з Канадою і узгоджуються з діями, розпочатими Сполученим Королівством та Європейським союзом", уточнює австралійське зовнішньополітичне відомство.
У повідомленні зазначають, що Австралія продовжує "підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України".
МЗС уточнює, що всього з 2014 року в санкційні списки Австралії внесені 168 фізичних та 52 юридичні особи з РФ.
Передісторія:
- Кримський міст РФ збудувала у 2018 році, він поєднує окупований півострів Крим з материковою Росією.
- У серпні 2018 року уряд Великої Британії додав у санкційний список шість компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.
- Європейський Союз у жовтні 2020 року розширив санкції проти учасників будівництва Керченського мосту, внісши у "чорний список" двох фізичних осіб і чотири компанії.
- Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно, оголосив 29 березня про нові санкції проти 2 фізичних і 4 юридичних особи Росії у відповідь на незаконну окупацію Росією Автономної Республіки Крим.