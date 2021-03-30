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Австралія ввела нові санкції за будівництво Кримського мосту

Вівторок, 30 березня 2021, 06:25

МЗС Австралії повідомило про введення санкцій щодо однієї фізичної особи і чотирьох компаній з Росії у зв’язку з будівництвом моста через Керченську протоку.

Джерело: Інтерфакс, який цитує МЗС Австралії

Дослівно: "Австралія ввела цілеспрямовані фінансові санкції і заборону на поїздки щодо російського фізичної особи і чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом і експлуатацією залізничного моста через Керченську протоку, що з'єднує Росію з незаконно включеними територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна)".

Деталі: Санкції оголошені "в координації з Канадою і узгоджуються з діями, розпочатими Сполученим Королівством та Європейським союзом", уточнює австралійське зовнішньополітичне відомство.

У повідомленні зазначають, що Австралія продовжує "підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України".

МЗС уточнює, що всього з 2014 року в санкційні списки Австралії внесені 168 фізичних та 52 юридичні особи з РФ.

Передісторія:

  • Кримський міст РФ збудувала у 2018 році, він поєднує окупований півострів Крим з материковою Росією.
  • У серпні 2018 року уряд Великої Британії додав у санкційний список шість компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.
  • Європейський Союз у жовтні 2020 року розширив санкції проти учасників будівництва Керченського мосту, внісши у "чорний список" двох фізичних осіб і чотири компанії.
  • Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно, оголосив 29 березня про нові санкції проти 2 фізичних і 4 юридичних особи Росії у відповідь на незаконну окупацію Росією Автономної Республіки Крим.

Теми: АвстраліяКримокупаціясанкції


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