Австралия ввела новые санкции за строительство Крымского моста

МИД Австралии сообщил о введении санкций в отношении одного физического лица и четырех компаний из России в связи со строительством моста через Керченский пролив.

Источник: Интерфакс, который цитирует МИД Австралии

Дословно: "Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки относительно российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющий Россию с незаконно включенными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина)".

Детали: Санкции объявлены "в координации с Канадой и согласуются с действиями, предпринятыми Соединенным Королевством и Европейским союзом", уточняет австралийское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении отмечается, что Австралия продолжает "поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

МИД уточняет, что всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица с РФ.

Предыстория: