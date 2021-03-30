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Австралия ввела новые санкции за строительство Крымского моста

Вторник, 30 марта 2021, 06:25
Австралия ввела новые санкции за строительство Крымского моста

МИД Австралии сообщил о введении санкций в отношении одного физического лица и четырех компаний из России в связи со строительством моста через Керченский пролив.

Источник: Интерфакс, который цитирует МИД Австралии

Дословно: "Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки относительно российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющий Россию с незаконно включенными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина)".

Детали: Санкции объявлены "в координации с Канадой и согласуются с действиями, предпринятыми Соединенным Королевством и Европейским союзом", уточняет австралийское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении отмечается, что Австралия продолжает "поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

МИД уточняет, что всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица с РФ.

Предыстория:

  • Крымский мост РФ построила в 2018 году, он соединяет оккупированный полуостров Крым с материковой Россией.
  • Европейский Союз в октябре 2020 года расширил санкции против участников строительства Керченского моста и внес в "черный список" двух физических лиц и четыре компании.
  • В августе 2018 года правительство Великобритании добавило в санкционный список шесть компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
  • Министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил 29 марта о новых санкциях против 2 физических и 4 юридических лица России в ответ на незаконную оккупацию Россией Автономной Республики Крым.

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Темы: АвстралияКрымоккупациясанкции
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