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Друга людина в Україні отримала другу дозу вакцини проти COVID

Вівторок, 30 березня 2021, 08:30

29 березня в Україні було зроблено 14 433 щеплення проти COVID-19, першу дозу вакцини отримали 14 432 особи, завершила вакцинацію, отримавши обидві дози, 1 особа.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії, з 24 лютого, зроблено 212 898 щеплень, 1 дозу отримали 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Найбільше щеплень у понеділок зробили в м. Київ (1 740), Дніпропетровській (1 290), Полтавській (840), Черкаській (800), Львівській (728) та Житомирській (700) областях. 

Найменше – у Чернігівській (240), Одеській (310), Миколаївській (330), Херсонській (350), Волинській (370), Харківській та Чернівецькій (по 380) областях.

Щеплення проводили 152 мобільних бригади з імунізації та 656 пунктів щеплення.

 

Станом на 29 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 371 406 людей.

Нагадаємо: Другу дозу вакцини "AstraZeneca" вже щепленим проти COVID громадянам МОЗ вирішило вводити вже після нових поставок вакцини, продовживши інтервал між щепленнями до 3 місяців. 

Однак до цього рішення, 16 березня, другу дозу CoviShield (AstraZeneca) вже вкололи одній людині

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Теми: вакцинаціяепідеміяCovid-2019коронавірусМОЗ


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