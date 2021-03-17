Одна особа в Україні вже отримала обидві дози вакцини CoviShield 

16 березня одна особа в Україні отримала другу дозу вакцини CoviShield для повноцінного щеплення проти COVID-19, крім того першу дозу отримали ще 9 839 осіб.

Джерело: Telegram Коронавірус_інфо

Деталі: Від початку кампанії, тобто з 24 лютого до 16 березня, в Україні проти коронавірусу щеплено 71 923 особи, з них 1 дозу отримали 71 922 особи, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) 1 особа.

У вівторок найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840 щеплень), найменша – на Волині (130).

За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів.

На 17 березня заплановано селекторну нараду з регіонами для роз’яснення деталей впровадження зазначеної рекомендації.

Передісторія:

Іноземні ЗМІ повідомляли, що станом на 8 березня було відомо про 37 серйозних реакцій на вакцину "AstraZeneca": 15 випадків тромбоемболії легеневої артерії та 22 випадки тромбозу глибоких вен після вакцинації в Євросоюзі та Великій Британії.

Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їхньої вакцини.

Індонезія та низка держав ЄС призупинили вакцинацію препаратом від AstraZeneca із запобіжною метою. Серед них: Швеція, Данія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Словенія, Латвія.

Натомість. Польща не стала відмовлятися від цієї вакцини. Не хочуть припиняти використання "AstraZeneca" Канада та Велика Британія (хоча Ірландія призупинила вакцинацію нею).

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки що не існує жодного доведеного зв'язку між вакцинацією та побічними ефектами. Європейське агентство з лікарських засобів заявило те ж саме. 18 березня воно проведе спецзасідання з цього приводу.

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

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