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Одна особа в Україні вже отримала обидві дози вакцини CoviShield 

Середа, 17 березня 2021, 09:57

16 березня одна особа в Україні отримала другу дозу вакцини CoviShield для повноцінного щеплення проти COVID-19, крім того першу дозу отримали ще 9 839 осіб.

Джерело: Telegram Коронавірус_інфо

Деталі: Від початку кампанії, тобто з 24 лютого до 16 березня, в Україні проти коронавірусу щеплено 71 923 особи, з них 1 дозу отримали 71 922 особи, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) 1 особа.

У вівторок найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840 щеплень), найменша – на Волині (130). 

За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).

 

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів. 

На 17 березня заплановано селекторну нараду з регіонами для роз’яснення деталей впровадження зазначеної рекомендації.

Передісторія:

  • Іноземні ЗМІ повідомляли, що станом на 8 березня було відомо про 37 серйозних реакцій на вакцину "AstraZeneca": 15 випадків тромбоемболії легеневої артерії та 22 випадки тромбозу глибоких вен після вакцинації в Євросоюзі та Великій Британії.
  • Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їхньої вакцини.
  • Індонезія та низка держав ЄС призупинили вакцинацію препаратом від AstraZeneca із запобіжною метою. Серед них: Швеція, Данія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Словенія, Латвія. 
  • Натомість. Польща не стала відмовлятися від цієї вакцини. Не хочуть припиняти використання "AstraZeneca" Канада та Велика Британія (хоча Ірландія призупинила вакцинацію нею).  
  • Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки що не існує жодного доведеного зв'язку між вакцинацією та побічними ефектами. Європейське агентство з лікарських засобів заявило те ж саме. 18 березня воно проведе спецзасідання з цього приводу.

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

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Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗ


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