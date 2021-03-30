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Второй человек в Украине получил вторую дозу вакцины против COVID

Вторник, 30 марта 2021, 08:30

29 марта в Украине было сделано 14 433 прививки против COVID-19, первую дозу вакцины получили 14 432 человека, завершила вакцинацию, получив обе дозы, 1 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: С начала прививочной кампании, с 24 февраля, сделано 212 898 прививок, 1 дозу получили 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Больше всего прививок в понедельник сделали в г. Киев (1 740), Днепропетровской (1 290), Полтавской (840), Черкасской (800), Львовской (728) и Житомирской (700) областях.

Меньше всего – в Черниговской (240), Одесской (310), Николаевской (330), Херсонской (350), Волынской (370), Харьковской и Черновицкой (по 380) областях. .

Прививки проводили 152 мобильных бригады по иммунизации и 656 прививочных пунктов. 

 

По состоянию на 29 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371 406 человек.

Напомним: Вторую дозу вакцины "AstraZeneca" уже привитым против COVID гражданам Минздрав решил вводить уже после новых поставок вакцины, продлив интервал между прививками до 3 месяцев.

Однако до этого решения, 16 марта, вторую дозу CoviShield (AstraZeneca) уже вкололи одному человеку.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Темы: вакцинацияэпидемияCovid-2019коронавирусМинздрав


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