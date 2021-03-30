Залізничники піднімають потяг "Інтерсіті", що зійшов з рейок: перегін закрито

Залізничники продовжують роботи з підняття вагонів поїзда "Інтерсіті +" сполученням "Київ –Запоріжжя", який зійшов з рейок напередодні.

Джерело: в.о. члена правління, директор філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олександр Перцовський у Facebook, поліція Дніпропетровщини, ДСНС

Деталі: На перегоні біля станції Славгород тривають відновлювальні роботи. Піднято вже 3 вагони з 6-ти. За цим фактом слідчий Синельниківського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу.

Пряма мова Перцовського: "Ми пропустили ранковий Інтерсіті 737 із Запорожжя і зараз почне працювати техніка для подальшого відновлення, тож перегін буде закрито для робіт.

Потяги з та на Маріуполь, Новоалексіївку, Запоріжжя будуть пущені в об'їзд. Кожного пасажира моніторимо і до місця призначення доставимо - в Дніпрі працюватимуть автобуси для підвозу та автівки до менших станцій. Затримки будемо мінімізувати та давати постійно оновлення статусу. Дякуємо всім за розуміння!".

Що передувало: 29 березня о 14:47 на залізничному перегоні "Славгород – Новогупалівка" (1058 км) під час руху стався схід колісних пар вагонів поїзду "ІнтерСіті", який рухався за напрямком "Київ – Запоріжжя".

З рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів. Жертв та постраждалих немає.

Рятувальники надали допомогу людям, котрі через відсутність перону, не могли вийти із вагонів. Крім того, на місце прибув психолог ДСНС, який надавав психологічну допомогу людям, які перебували у шоковому стані, чекаючи на транспортування до міста Запоріжжя. 42 пасажири дісталися пунктів призначення самотужки, а 46 – чекали на додатковий поїзд.