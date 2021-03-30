Залізничники піднімають потяг "Інтерсіті", що зійшов з рейок: перегін закрито

Залізничники продовжують роботи з підняття вагонів поїзда "Інтерсіті +" сполученням "Київ –Запоріжжя", який зійшов з рейок напередодні.

Джерело: в.о. члена правління, директор філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олександр Перцовський у Facebook, поліція Дніпропетровщини

Деталі: На перегоні біля станції Славгород тривають відновлювальні роботи. Піднято вже 3 вагони з 6-ти. За цим фактом слідчий Синельниківського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу.

Пряма мова Перцовського: "Ми пропустили ранковий Інтерсіті 737 із Запорожжя і зараз почне працювати техніка для подальшого відновлення, тож перегін буде закрито для робіт.

Потяги з та на Маріуполь, Новоалексіївку, Запоріжжя будуть пущені в об'їзд. Кожного пасажира моніторимо і до місця призначення доставимо - в Дніпрі працюватимуть автобуси для підвозу та автівки до менших станцій. Затримки будемо мінімізувати та давати постійно оновлення статусу. Дякуємо всім за розуміння!".