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Железнодорожники поднимают сошедший с рельсов поезд "Интерсити": перегон закрыт

Вторник, 30 марта 2021, 11:25

Железнодорожники продолжают работы по поднятию вагонов поезда "Интерсити +" сообщением "Киев -Запорожье", который сошел с рельсов накануне.

Источник: и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Перцовский в Facebook, полиция Днепропетровщины

Детали: На перегоне у станции Славгород продолжаются восстановительные работы. Подняты уже 3 вагона из 6-ти. По данному факту следственный Синельниковского районного управления полиции открыл уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.

 

Прямая речь Перцовского: "Мы пропустили утренний Интерсити 737 из Запорожья и сейчас начнет работать техника для последующего восстановления, поэтому перегон будет закрыт для работ.

Поезда с и на Мариуполь, Новоалексеевку, Запорожье будут пущены в объезд. Каждого пассажира мониторим и к месту назначения доставим - в Днепре работать автобусы для подвоза и машины к меньшим станциям. Задержки будем минимизировать и давать постоянно обновление статуса. Спасибо всем за понимание!".

Украинская правда
Темы: железная дорогааварияУкрзализныця


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