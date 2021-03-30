Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Железнодорожники поднимают сошедший с рельсов поезд "Интерсити": перегон закрыт

Вторник, 30 марта 2021, 11:25
Железнодорожники поднимают сошедший с рельсов поезд Интерсити: перегон закрыт

Железнодорожники продолжают работы по поднятию вагонов поезда "Интерсити +" сообщением "Киев -Запорожье", который сошел с рельсов накануне.

Источник: и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Перцовский в Facebook, полиция Днепропетровщины, ГСЧС

Детали: На перегоне у станции Славгород продолжаются восстановительные работы. Подняты уже 3 вагона из 6-ти. По данному факту следственный Синельниковского районного управления полиции открыл уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.

 

Прямая речь Перцовского: "Мы пропустили утренний Интерсити 737 из Запорожья и сейчас начнет работать техника для последующего восстановления, поэтому перегон будет закрыт для работ.

Поезда с и на Мариуполь, Новоалексеевку, Запорожье будут пущены в объезд. Каждого пассажира мониторим и к месту назначения доставим - в Днепре работать автобусы для подвоза и машины к меньшим станциям. Задержки будем минимизировать и давать постоянно обновление статуса. Спасибо всем за понимание!".

 

Что предшествовало: 29 марта в 14:47 на железнодорожном перегоне "Славгород - Новогупаловка" (1058 км) во время движения произошел сход колесных пар вагонов поезда "Интерсити", который двигался по направлению "Киев - Запорожье".

С рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах к конечной станции - Запорожья. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. Жертв и пострадавших не было.

Спасатели оказали помощь людям, которые из-за отсутствия перрона не могли выйти из вагонов. Кроме того, на место прибыл психолог ГСЧС, который оказывал психологическую помощь людям в шоковом состоянии, которые ожили транспортировки в город Запорожье. 42 пассажира добрались до пунктов назначения самостоятельно, а 46 - ждали дополнительный поезд.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: железная дорогааварияУкрзализныця
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
железная дорога
Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
В оккупированной Ясиноватой прозвучали взрывы на железной дороге
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
Все новости...
Реклама: