Железнодорожники поднимают сошедший с рельсов поезд "Интерсити": перегон закрыт

Железнодорожники продолжают работы по поднятию вагонов поезда "Интерсити +" сообщением "Киев -Запорожье", который сошел с рельсов накануне.

Источник: и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Перцовский в Facebook, полиция Днепропетровщины, ГСЧС

Детали: На перегоне у станции Славгород продолжаются восстановительные работы. Подняты уже 3 вагона из 6-ти. По данному факту следственный Синельниковского районного управления полиции открыл уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.

Прямая речь Перцовского: "Мы пропустили утренний Интерсити 737 из Запорожья и сейчас начнет работать техника для последующего восстановления, поэтому перегон будет закрыт для работ.

Поезда с и на Мариуполь, Новоалексеевку, Запорожье будут пущены в объезд. Каждого пассажира мониторим и к месту назначения доставим - в Днепре работать автобусы для подвоза и машины к меньшим станциям. Задержки будем минимизировать и давать постоянно обновление статуса. Спасибо всем за понимание!".

Что предшествовало: 29 марта в 14:47 на железнодорожном перегоне "Славгород - Новогупаловка" (1058 км) во время движения произошел сход колесных пар вагонов поезда "Интерсити", который двигался по направлению "Киев - Запорожье".

С рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах к конечной станции - Запорожья. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. Жертв и пострадавших не было.

Спасатели оказали помощь людям, которые из-за отсутствия перрона не могли выйти из вагонов. Кроме того, на место прибыл психолог ГСЧС, который оказывал психологическую помощь людям в шоковом состоянии, которые ожили транспортировки в город Запорожье. 42 пассажира добрались до пунктов назначения самостоятельно, а 46 - ждали дополнительный поезд.