СБУ проводить нові обшуки у членів громадського руху Медведчука

Служба безпеки України 30 березня проводить слідчі дії щодо членів громадської організації "Український вибір" у справі про сприяння незаконній окупації Росією Криму.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Зазначається, що нині у керівництва і представників цієї організації було проведено 20 обшуків. Відповідні заходи здійснюються з метою документування протиправної діяльності вказаних осіб.

Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни. Вилучену доказову базу додано до матеріалів справи.

У ході досудового розслідування перевіряється їхнє сприяння проведенню у березні 2014 року незаконного референдуму і виборів в АР Крим та у місті Севастополь.

В СБУ нагадують, що досудовим слідством вже встановлено, що члени "Українського вибору" під час окупації півострова та після неї активно підтримували і підтримують незаконно створені органи влади.

Слідчі СБ України продовжують слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111 (державна зрада) КК України. Раніше викритим представникам ГО вже оголошено про підозри за цими статтями.

Що було раніше: 25 березня стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки в офісах всеукраїнського громадського руху "Український вибір-Право народу", лідером якої є нардеп ОПЗЖ кум президента РФ Віктор Медведчук.

До 2016 ця організація була відома, як "Український вибір". За даними слідства, під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострова до складу РФ. Надалі брали участь в організації і проведенні незаконних референдуму і виборів в так звані "законодавчі органи Республіки Крим", Держдуму РФ і президента.