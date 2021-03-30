СБУ проводит новые обыски у членов общественного движения Медведчука

Служба безопасности Украины 30 марта проводит следственные действия в отношении членов общественной организации "Украинский выбор" по делу о содействии незаконной оккупации Россией Крыма.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Отмечается, что у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц.

Следственные действия происходили в более 10 регионах страны. Изъятая доказательная база добавлена к материалам дела.

В ходе досудебного расследования проверяется их содействие проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и в городе Севастополь.

В СБУ напоминают, что досудебным следствием уже установлено, что члены "Украинский выбор" во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживали и поддерживают незаконно созданные органы власти.

Следователи Службы безопасности Украины продолжают следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Ранее уличенным представителям ОО уже объявлено о подозрениях по этим статьям.

Что было ранее: 25 марта стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах всеукраинского общественного движения "Украинский выбор-Право народа", лидером которой является нардеп ОПЗЖ кум президента РФ Виктор Медведчук.

До 2016 эта организация была известна, как "Украинский выбор". По данным следствия, во время оккупации Крыма центральный офис координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав РФ. В дальнейшем участвовали в организации и проведении незаконных референдума и выборов в так называемые "законодательные органы Республики Крым", Госдуму РФ и президента.